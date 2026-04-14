ارتفاع جديد في درجات الحرارة الثلاثاء 14 أبريل 2026.. اعرف تفاصيل حالة الطقس

تشهد حالة الطقس في مصر اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 تغيرًا ملحوظًا، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن ارتفاع جديد في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع أجواء متباينة بين البرودة الخفيفة صباحًا والحرارة خلال ساعات النهار.

ملامح الطقس العامة

يسود اليوم طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، خاصة في الساعات الأولى من اليوم، قبل أن ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا لتصبح:

حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال البلاد وحتى شمال الصعيد

شديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد

مائلًا للبرودة ليلًا على معظم الأنحاء

هذا التباين بين فترات اليوم يتطلب الحذر في اختيار الملابس، خاصة خلال التنقل بين الصباح والمساء.

الظواهر الجوية المؤثرة

الشبورة المائية صباحًا

تتكون شبورة مائية في الفترة من الساعة 4 إلى 9 صباحًا، على عدد من الطرق الحيوية، ومنها:

الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد

القاهرة الكبرى

مدن القناة

شمال الصعيد ووسط سيناء

وقد تكون هذه الشبورة كثيفة أحيانًا، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

نشاط الرياح

تشهد بعض المناطق نشاطًا للرياح بسرعة تتراوح بين 30 إلى 35 كم/س، وتشمل:

القاهرة الكبرى

الوجه البحري

السواحل الشمالية

وقد تكون هذه الرياح مثيرة للرمال والأتربة خاصة في مناطق:

السلوم

سيوة

مطروح

فرص تكون السحب

تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة، مثل:

السواحل الشمالية

الوجه البحري

القاهرة الكبرى

مدن القناة

وقد يصاحبها رذاذ خفيف من الأمطار بشكل عشوائي على بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة في مصر

القاهرة الكبرى

القاهرة: 29 عظمى / 17 صغرى

العاصمة الإدارية: 30 / 16

6 أكتوبر: 30 / 16

الوجه البحري والدلتا

دمنهور: 28 / 16

كفر الشيخ: 28 / 16

المنصورة: 27 / 16

طنطا: 28 / 15

السواحل الشمالية

الإسكندرية: 27 / 16

مطروح: 26 / 15

بورسعيد: 24 / 17

دمياط: 25 / 17

مدن القناة وسيناء

الإسماعيلية: 29 / 16

السويس: 29 / 16

العريش: 25 / 15

شرم الشيخ: 32 / 21

البحر الأحمر

الغردقة: 33 / 20

سفاجا: 28 / 16

مرسى علم: 29 / 17

شمال الصعيد

الفيوم: 29 / 14

بني سويف: 29 / 13

المنيا: 32 / 16

جنوب الصعيد

أسيوط: 33 / 16

سوهاج: 34 / 16

قنا: 36 / 20

الأقصر: 35 / 20

أسوان: 36 / 21

نصائح مهمة للمواطنين

ارتداء ملابس مناسبة للتغيرات بين برودة الصباح وحرارة النهار

القيادة بحذر في الصباح بسبب الشبورة

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة في جنوب الصعيد

الحذر من الأتربة في المناطق المكشوفة

الطقس اليوم يشهد استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة، مع أجواء ربيعية مستقرة نسبيًا، لكنها قد تتأثر ببعض الظواهر مثل الشبورة والرياح. ويُنصح بمتابعة التحديثات اليومية لتجنب أي تقلبات مفاجئة.