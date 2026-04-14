قائد القيادة المركزية الأمريكية يصل تل أبيب للقاء رئيس أركان جيش الاحتلال

أفادت القناة 15 الإسرائيلية بأن قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول بحري تشارلز برادفورد كوبر وصل منذ قليل إلى تل أبيب لعقد مباحثات مع رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير.

وبالأمس ؛ بحث عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول بحري تشارلز برادفورد كوبر، والوفد المرافق له، مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



وبدوره ؛ أشاد الملك حمد - وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا) - بعمق العلاقات الاستراتيجية القوية والشراكة التاريخية الوثيقة، التي تجمع بين البلدين منذ عقود طويلة، والمبنية على الثقة والاحترام والتنسيق المشترك، منوهًا بالتطور المستمر الذي يشهده التعاون الثنائي في المجالات الدفاعية والعسكرية وفي كافة الميادين بما يحقق كل الأهداف والتطلعات.

كما ثمن الملك حمد الدور المحوري الفاعل الذي تضطلع به الولايات المتحدة إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.