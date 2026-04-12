القيادة المركزية الأمريكية تعلن إجراء صيانة لأنظمة باتريوت المتنقلة بالشرق الأوسط

كشفت القيادة المركزية الأمريكية عن إجراء صيانة لأنظمة باتريوت المتنقلة بمنطقة الشرق الأوسط، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

في غضون ذلك أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيان صحفي أن الجيش الأمريكي بدأ عمليات إزالة الألغام في مضيق هرمز بينما عبرت مدمرتان تابعتان للبحرية الأمريكية مضيق هرمز الذي يعد الممر التجاري الحيوي الذي يمر عبره 20% من نفط العالم.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "نحن الآن نبدأ عملية تطهير مضيق هرمز كخدمة للدول في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الصين واليابان وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا وغيرها الكثير".