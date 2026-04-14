جيش الاحتلال: إصابة 565 ضابطا وجنديا منذ تجدد العمليات البرية في جنوب لبنان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

جيش الاحتلال: إصابة 565 ضابطا وجنديا منذ تجدد العمليات البرية في جنوب لبنان

لبنان
لبنان
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 565 ضابطا وجنديا منذ تجدد العمليات البرية في جنوب لبنان، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

كما أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو نفذ سلسلة غارات خلال الساعات الـ24 الماضية، استهدفت نحو 150 موقعاً في مناطق متفرقة من جنوب لبنان.

وقال الجيش إن الهجمات طالت بنى تحتية تابعة لـحزب الله، وشملت منصات إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة، إضافة إلى مبان عسكرية ومواقع لإطلاق صواريخ مضادة للدروع ومقرات قيادة.

وأضاف أن الغارات جاءت في إطار دعم العمليات البرية المستمرة في جنوب لبنان، مشيراً إلى أنه تم أيضاً استهداف خلايا قال إنها كانت تستعد لتنفيذ هجمات ضد قواته.

وتأتي هذه الغارات في ظل تصعيد عسكري متواصل على الجبهة اللبنانية، وسط استمرار العمليات الجوية والبرية في المنطقة.

وشهدت مناطق واسعة في لبنان، ولا سيما الجنوب والبقاع، تصعيدا عسكريا لافتا خلال الساعات الماضية، مع تنفيذ طائرات إسرائيلية عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 34 شخصا وإصابة 174 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق متفرقة خلال يوم واحد.

وشملت الغارات بلدات عدة في جنوب لبنان، من بينها القليلة، تبنين، كفررمان، شوكين، كفرا، مجدل سلم، الطيري، صير الغربية، كفرصير، برج رحال، سجد، رشاف، بيت ياحون، عيتا الجبل، وبرعشيت، إضافة إلى بلدات حناويه والشهابية.

كما استهدفت طائرات مسيرة إسرائيلية بلدة سحمر في البقاع الغربي شرق البلاد، فيما طالت غارات أخرى مناطق متفرقة في قضاء صور والنبطية، تزامناً مع قصف مدفعي استهدف بلدة السماعية.

