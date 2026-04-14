تحذير من الرمال المثارة.. الأرصاد تكشف خريطة طقس اليوم وتقلبات الرياح

حذرت هيئة الأرصاد من نشاط رياح على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على (السلوم - سيوة - مطروح ).

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون، اليوم، طقس حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، أما ليلًا سيكون الطقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم:

كما يتوقع الخبراء أن يكون هناك شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض المناطق، مع نشاط رياح على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من (السلوم – سيوة – مطروح) على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج يتراوح ما بين 1.5 و2.25 متر واتجاه الرياح شمالية شرقية : جنوبية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج يتراوح ما بين 1.5 و2.25 متر واتجاه الرياح شمالية شرقية : شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 29 17

العاصمة الادارية 30 16

6 اكتوبر 30 16

بنها 29 17

دمنهور 28 16

وادى النطرون 29 17

كفر الشيخ 28 16

بلطيم 27 15

المنصورة 27 16

الزقازيق 28 16

شبين الكوم 27 16

طنطا 28 15

دمياط 25 17

بورسعيد 24 17

الاسماعيلية 29 16

السويس 29 16

العريش 25 15

رفح 24 14

رأس سدر 30 18

نخل 28 12

كاترين 25 10

الطور 30 21

طابا 31 15

شرم الشيخ 32 21

الغردقة 33 20

الاسكندرية 27 16

العلمين 27 16

مطروح 26 15

السلوم 27 15

سيوة 32 14

رأس غارب 28 17

سفاجا 28 16

مرسى علم 29 17

شلاتين 31 19

حلايب 30 18

أبو رماد 29 18

مرسى حميرة 29 17

أبرق 28 17

جبل علبة 28 18

رأس حدربة 27 18

الفيوم 29 14

بني سويف 29 13

المنيا 32 16

أسيوط 33 16

سوهاج 34 16

قنا 36 20

الأقصر 35 20

أسوان 36 21

الوادي الجديد 35 15

أبوسمبل 35 21