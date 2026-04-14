تحذير من الرمال المثارة.. الأرصاد تكشف خريطة طقس اليوم وتقلبات الرياح
ارتفاع جديد في درجات الحرارة الثلاثاء 14 أبريل 2026.. اعرف تفاصيل حالة الطقس
جيش الاحتلال: إصابة 565 ضابطا وجنديا منذ تجدد العمليات البرية في جنوب لبنان
قراءة سورة الحديد لشراء بيت جديد كل ثلاثاء.. اعرف كيفية اغتنامها
قائد القيادة المركزية الأمريكية يصل تل أبيب للقاء رئيس أركان جيش الاحتلال
أكثر من 15 سفينة حربية أمريكية متمركزة لدعم حصار مضيق هرمز.. تفاصيل
الصور الأولى لطفلي حادث غرق مركب في نهر النيل بقنا
لا داعي للقلق.. «الأنفاق» تُجري اختبارات مكافحة الحريق بمنطقة عدلي منصور
إيران تحذر من أضرار كارثية في منطقة الخليج إذا استهدفت بوشهر النووية
الملائكة تطمئن هذا الميت على ذريته وذويه.. بسبب عمل واحد
أكثر من 15 سفينة حربية أمريكية متمركزة لدعم حصار مضيق هرمز.. تفاصيل

البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا يفيد بأن وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي، قال إن أكثر من 15 سفينة حربية أمريكية متمركزة لدعم حصار مضيق هرمز.

قال عضو لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علاء الدين بروجردي  إن أي قطعة بحرية تحاول فرض حصار في مضيق هرمز "ستغرقها القوات المسلحة الإيرانية".

ووصف المسؤول الإيراني فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حصارا على مضيق هرمز بأنه يفتقر إلى أي أساس عسكري، معتبرا أن الإجراء مجرد استعراض دعائي.

وأضاف بروجردي أن ما وصفه بـ"رمز القوة الأمريكية"، في إشارة إلى حاملات الطائرات، لم يظهر فاعلية في مواجهة إيران، معتبرا أن واشنطن تراجعت بمدمراتها من المنطقة خوفا من القدرات الصاروخية والبحرية الإيرانية.

وأكد بروجردي أن أي تحرك عسكري في هذا الاتجاه سيواجه برد مباشر، مشددا على أن القوات الإيرانية ستتعامل مع أي محاولة من هذا النوع قبل تنفيذها.

كما أشار إلى أن الولايات المتحدة لا تملك الوسائل اللازمة لفرض حصار على المضيق، مضيفا أن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) ليست مستعدة لدعم هذه الخطوة.

الشهادات البنكيه

شهادة 22% بالبنك الأهلي.. عائد مغر يفتح الطريق أمام تحقيق مكاسب غير مسبوقة

مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر

مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر

الدواجن

بعد انتهاء الأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

انخفاض أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14-4-2026.. كم وصل عيار 21؟

أسعار الذهب اليوم

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

حالة الطقس

تحذير من الشبورة الكثيفة وعواصف رملية.. الأرصاد تكشف خريطة التقلبات الجوية بالساعات المقبلة

احمد مجاهد

عند الله تجتمع الخصوم.. أحمد مجاهد يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل مثيرة

محطة عدلي منصور

غدا.. انبعاث روائح تشبه الحريق مصحوبا بالدخان بمحطة عدلي منصور وتنويه من الهيئة القومية للأنفاق

ناصر منسي

خالد الغندور لـ حسام حسن: ناصر منسي أفضل من مصطفى محمد

الخطيب

خبير قانوني: الأهلي يعتزم المطالبة بالحصول على تعويض مادي

الكرة المصرية

عامر حسين: الكرة المصرية تحتاج وقفة جادة.. ومشاكل التحكيم سهلة الحل

بالصور

تأمين 10 آلاف جنيه.. تفاصيل مزاد علني لبيع سيارات حكومية في الجيزة

مزاد سيارات

أكثر 5 سيارات مبيعا في سوق السيارات المصري

أكثر 5 سيارات مبيعا

كوبرا تطلق Raval الكهربائية الرياضية.. صور

Cupra Raval

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

المزيد