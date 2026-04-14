أكثر من 15 سفينة حربية أمريكية متمركزة لدعم حصار مضيق هرمز.. تفاصيل

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا يفيد بأن وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي، قال إن أكثر من 15 سفينة حربية أمريكية متمركزة لدعم حصار مضيق هرمز.

قال عضو لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علاء الدين بروجردي إن أي قطعة بحرية تحاول فرض حصار في مضيق هرمز "ستغرقها القوات المسلحة الإيرانية".

ووصف المسؤول الإيراني فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حصارا على مضيق هرمز بأنه يفتقر إلى أي أساس عسكري، معتبرا أن الإجراء مجرد استعراض دعائي.

وأضاف بروجردي أن ما وصفه بـ"رمز القوة الأمريكية"، في إشارة إلى حاملات الطائرات، لم يظهر فاعلية في مواجهة إيران، معتبرا أن واشنطن تراجعت بمدمراتها من المنطقة خوفا من القدرات الصاروخية والبحرية الإيرانية.

وأكد بروجردي أن أي تحرك عسكري في هذا الاتجاه سيواجه برد مباشر، مشددا على أن القوات الإيرانية ستتعامل مع أي محاولة من هذا النوع قبل تنفيذها.

كما أشار إلى أن الولايات المتحدة لا تملك الوسائل اللازمة لفرض حصار على المضيق، مضيفا أن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) ليست مستعدة لدعم هذه الخطوة.