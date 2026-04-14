أمريكا تكشف عن حدود حصارها لمضيق هرمز وعودة سفينتين

كشف الجيش الأمريكي، الاثنين، عن تفاصيل حدود حصاره لمضيق هرمز، قائلا إن الحصار سيمتد شرقا إلى خليج عُمان وبحر العرب، في حين أظهرت ​بيانات تتبع السفن عودة سفينتين أدراجهما في المضيق مع بدء سريان الحصار.





وفي ‌إشعار إلى البحارة بشأن الحصار الذي يهدف إلى انتزاع السيطرة على المضيق من إيران، قالت القيادة المركزية الأمريكية "أي سفينة تدخل أو تغادر المنطقة المحاصرة دون تصريح ستكون معرضة للاعتراض أو تحويل المسار أو الاحتجاز".

وأضافت "لن تعوق السيطرة حركة الملاحة المحايدة عبر مضيق هرمز من وإلى وجهات غير إيرانية".

وبدأ سريان الحصار عند الساعة 1400 بتوقيت جرينتش اليوم الاثنين.

ومع ذلك، أظهرت بيانات الشحن الصادرة ⁠عن شركتي كبلر ومجموعة بورصات لندن أن ناقلتي نفط مرتبطتين بإيران غادرتا الخليج اليوم عبر مضيق هرمز، قبيل تطبيق الحصار الأمريكي .

وأوضحت بيانات كبلر أن الناقلة (أورورا) محملة بمنتجات نفطية إيرانية بينما تحمل الناقلة (نيو فيوتشر) وقود الديزل الذي تم تحميله من ميناء الحمرية في الإمارات.