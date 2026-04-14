نائب ترامب: أحرزنا تقدماً كبيراً بالمفاوضات مع إيران.. والكرة في ملعب طهران

قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، إن الولايات المتحدة أحرزت تقدماً كبيراً في المفاوضات مع إيران.



وبشأن جولة ثانية من المحادثات، أوضح فانس في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز": "الكرة في ملعب طهران"، و أوضحنا للإيرانيين خطوطنا الحمراء وأن عليهم إخراج المواد النووية من البلاد.

وأضاف فانس، أن مشاركة إيران على هذا المستوى من المسؤولين في المفاوضات أمر إيجابي، مشيرا إلى أن إتمام الصفقة الكبرى مشروط بتخلي طهران عن طموحاتها النووية ووقف دعم الإرهاب.

ومن جانبه، هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منشور على منصته “تروث سوشيال”، صحيفة “نيويورك تايمز”، متهماً إياها بترويج “أخبار كاذبة” بشأن الوضع في إيران.

وقال ترامب إن بعض التغطيات الإعلامية قد توحي بأن إيران “تحقق تقدماً أو تنتصر”، مؤكداً أن ذلك “غير صحيح”، على حد تعبيره، وأن إيران “تعرضت لهزيمة عسكرية وسياسية كاملة”.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الصحيفة، بحسب وصفه، تعلم حقيقة الأوضاع لكنها تواصل نشر تقارير مضللة، متسائلاً عن موعد اعتذارها عمّا اعتبره “أكاذيب وأضراراً لحقت به وبمؤيديه والولايات المتحدة”.