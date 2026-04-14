اللواء أيمن عبد المحسن: تحركات أمريكية لتشديد الضغط على إيران في مضيق هرمز

أكد اللواء أيمن عبد المحسن، الخبير المتخصص في الشأن العسكري والاستراتيجي، أن الإدارة الأمريكية تتجه إلى تشديد الضغط على إيران عبر تحركات بحرية تستهدف تقليص نفوذها في منطقة مضيق هرمز، مع إجراءات مراقبة واعتراض موسعة في الممرات القريبة والبعيدة.

وقال أيمن عبد المحسن، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية لفرض قيود على حركة النفط الإيراني وتعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الخليج.

وتابع الخبير المتخصص في الشأن العسكري والاستراتيجي، أن ذلك قد يرفع مستوى التوتر في المنطقة ويزيد من احتمالات التصعيد.