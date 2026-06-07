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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

من الشعير إلى المحميات الرعوية.. خطة مصرية متكاملة لمواجهة التصحر

الزراعة
الزراعة
شيماء مجدي

نظم مركز بحوث الصحراء، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فعاليات الاحتفال باليوم المصري الأفريقي لمكافحة التصحر والجفاف، تحت رعاية علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وإشراف الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، بصفته نقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في جمهورية مصر العربية، في إطار الاحتفال العالمي باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف لعام 2026، والذي يأتي هذا العام تحت شعار «المناطق الرعوية تحتاج إلي الرعاية والتنمية».

وجاء الاحتفال ليعكس الدور المصري المتنامي في قيادة الجهود الإقليمية والأفريقية لمواجهة تحديات التصحر والجفاف وتدهور الأراضي، وتعزيز نماذج التنمية المستدامة بالمناطق الجافة وشبه الجافة، اتساقًا مع رؤية الدولة المصرية وأهداف التنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063.

وانطلقت فعاليات الاحتفال على مدار يومين بمحافظة مطروح، حيث شهد اليوم الأول الافتتاح الرسمي بمقر مركز تنمية موارد مطروح ومشروعي برايد (PRIDE) وإيفاد (IFAD)، فيما شهد اليوم الثاني بمدينة المثاني بمحافظة مطروح حدثًا نوعيًا تمثل في الإعلان عن تدشين أول رابطة لتنمية المراعي في مصر وأفريقيا والعالم، في خطوة رائدة تستهدف تعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية ودعم المجتمعات المحلية.

وشهدت الفعاليات تدشين رابطة الطارف لتنمية المراعي ومكافحة التصحر يمثل نموذجًا عمليًا لتطبيق مفاهيم الإدارة المستدامة للأراضي، حيث تم الإعلان عن حزمة من الأنشطة التنموية تشمل:

التوسع في زراعة الأشجار والنباتات الرعوية جنبًا إلى جنب مع المحاصيل الزراعية، وعلى رأسها محصول الشعير، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية الزراعية وتحسين خصوبة التربة، فضلا عن تطبيق نظم المحميات الرعوية وتنظيم الرعي بما يضمن الحفاظ على الغطاء النباتي الطبيعي والحد من تدهور الأراضي ومواجهة مخاطر الانجراف والتصحر.

وشهدت الفعاليات مشاركة رفيعة المستوى من الشركاء الدوليين والإقليميين، حيث حضر من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) شيخ توري، المنسق الأفريقي، نائبا عن الدكتورة ياسمين فؤاد، السكرتير التنفيذي للاتفاقية، كما شارك مامادو كوتو ممثلًا عن الاتحاد الأفريقي، إلى جانب ممثلين عن عدد من الدول الأفريقية.

ومن الجانب المصري، شارك المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، والدكتور أحمد عبد العاطي، المنسق التنفيذي المصري وممثل مصر بلجنة العلم والتكنولوجيا التابعة للاتفاقية، وذلك نيابة عن الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطني للاتفاقية، بالإضافة إلى لفيف من القيادات التنفيذية والسياسية والوطنية بمحافظة مطروح، وبمشاركة واسعة من المواطنين والمجتمعات المحلية.

وأعرب المشاركون عن تقديرهم لما يمتلكه مركز بحوث الصحراء من خبرات وإمكانات فنية وعلمية، خاصة من خلال مركز التنمية المستدامة بمطروح والمشروعات التابعة له، والتي تمثل نموذجًا ناجحًا لدعم الإنتاج الزراعي وتحقيق التكيف مع الجفاف والتغيرات المناخية، إلى جانب توفير سبل العيش، ومكافحة الفقر، وتعزيز تمكين المرأة والشباب.

ويؤكد هذا الحدث مكانة مصر كشريك فاعل في العمل الإفريقي والدولي لمواجهة التصحر والجفاف ويأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادرة في هذا الشأن، ويعكس التزام الدولة المصرية بتحويل السياسات إلى إجراءات عملية تحقق التنمية وتدعم الإنسان وتحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

الزراعة التصحر التصحر والجفاف المراعي

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