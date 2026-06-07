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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الري والسياحة والتنمية الزراعية في مناقشات لجنتي الزراعة والثقافة بمجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
أميرة خلف

تواصل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ مناقشة الدور المصري في احتواء تداعيات الأزمة الأمريكية الإيرانية، في إطار متابعة التطورات الإقليمية وانعكاساتها على الأمن القومي المصري.

كما تناقش اللجنة خلال اجتماع آخر دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن القومي المصري، بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب بحث عدد من الملفات المرتبطة بالتحديات الاستراتيجية والأمنية

تناقش لجنة الزراعة والري عدداً من الملفات المرتبطة بتبطين الترع وتطوير شبكات الصرف الزراعي وتحسين خدمات الري بالمحافظات.

فيما تبحث لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام إدراج محافظة بني سويف على الخريطة السياحية، وتنظيم نشاط الشقق الفندقية، وتطوير الرقابة الصحية والبيئية بالمناطق السياحية

لجنة الدفاع الشيوخ الأزمة الأمريكية الإيرانية الري السياحة

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