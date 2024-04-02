برلماني: كلمة الرئيس السيسي في حفل التنصيب خارطة طريق للفترة المقبلة

قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، حقق معادلة صعبة بين القضاء على الإرهاب واستعادة بناء الدولة وتحقيق خطة الإصلاح الاقتصادى وحماية الفئات البسيطة وغير القادرة جراء تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية التى انعكست على الشرائح الفقيرة.

وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم عقب أداء اليمين الدستورية بمثابة خارطة طريق للفترة المقبلة، وألقت الضوء على كافة الملفات وأجابت على العديد من التساؤلات للشعب المصرى، وفى نفس الوقت تضمنت رسائل مباشرة حول الأوضاع وتعامل الدولة فى الملفات بمختلف القطاعات و رؤية مصر 2030.

وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، حقق إنجازات غير طبيعية تحولت لحد الإعجاز خلال السنوات الأخيرة، ففي ظل التحديات وجدنا الدولة المصرية استعادت مكانتها الدولية،الأفريقية، العربية، والإقليمية، ولم ولن يكن يتحقق ذلك فى حال عدم وجود إرادة سياسية حقيقية لاستعادة بناء مؤسسات الدولة وتحقيق طفرة فى مختلف القطاعات ووضع رؤية واستراتيجية وخطة طويلة الأجل وأخرى قصيرة الأجل للتعامل مع الملفات المختلفة وحل المشاكل بعيدا عن المسكنات.

وشدد القطامى، على أن السنوات الـ6 المقبلة ستشهد مصر المزيد من المشروعات القومية والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، ومن ثم فنحن مقبلين على مرحلة جنى الثمار، وسيكون للمواطن النصيب الأكبر من النتائج ، ودائما الرئيس يضع الفئات البسيطة نصب أعينه.