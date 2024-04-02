برلمانية: أداء الرئيس لليمين الدستورية إعلان عن مرحلة جديدة من العمل والبناء

قالت الدكتورة شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ، أن تأدية الرئيس عبدالفتاح السيسي لليمين الدستورية أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لبدء ولاية جديدة، هو بمثابة الإعلان عن بدء مرحلة جديدة من العمل والبناء ، واستكمال الإنجازات التي تمت خلال الـ 10 سنوات الماضية مؤكداً أن مصر اليوم بدأت مرحلة جديدة من الإنطلاق نحو الجمهورية الجديدة.



وهنأت النائبة شيماء نبيه ، الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة أداء اليمين الدستورية اليوم وبدء فترة رئاسية جديدة، مؤكدة أنها ستكون فترة لاستكمال الانجازات وجني ثمار عمل السنوات الماضية.

وأشارت "نبيه" إلى أن مصر في عهد الرئيس السيسي، أصبحت دولة قوية لها استقلالية في القرار وثقلها الإقليمي والدولي، وأصبحت سياستها الخارجية منفتحة على الجميع، مشيدة بموقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية والرافض للتهجير القسري.

وأكدت " نبيه" أن ملف الحماية الاجتماعية هو أحد الملفات الهامة التي حظيت باهتمام كبير من اجل توفير حياة كريمة لمحدودي الدخل كبرنامج"تكافل وكرامة".

وتابعت قائلة: أن المبادرة الأعظم هي مبادرة حياة كريمة لتوفير حياة كريمة لأهالينا في الريف والقري والصعيد، ومبادرة 100 مليون صحة وغيرها ،وكذلك مبادرة دعم صحة المرأة للكشف عن الأورام، إلى جانب مبادرة فحص المقبلين على الزواج، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين والأطفال حديثي الولادة، وطلاب المدارس والكشف عن الأمراض الوراثية والرعاية الصحية لكبار السن كما قطاع الصحة تطويرا غير مسبوق.

وأشارت " نبيه" أن مصر شهدت طوال الـ10 سنوات إنجازات غير مسبوقة ، في كافة المجالات ، سواء في القضاء علي العشوائيات وملف الإسكان الإجتماعي وغيرها ، وكذلك أصبح لدي مصر شبكة بنية تحتية غير مسبوقة جعلت مصر دولة جاذبة للإستثمار، مشيرة أن مصر ستشهد خلال الـ 6 سنوات المقبلة استكمال مرحلة البناء والتنمية.