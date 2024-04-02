اتصالات النواب: تنصيب الرئيس لولاية جديدة خطوة نحو استكمال مسيرة بناء الوطن

أكد النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن تنصيب الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة لحظة تاريخية وخطوة هامة لاستمرار مسيرة التنمية وبناء الدولة الديمقراطية الحديثة.

وهنأ النائب أحمد بدوى جموع الشعب المصرى بمناسبة حلف اليمين الدستورية إيذانا بتولى الرئيس السيسى ولاية جديدة وبدء مرحلة أخرى من مراحل البناء والإنجازات.

وأضاف أننا اليوم ندشن مرحلة جديدة فى عمر الوطن، حيث انطلاق الجمهورية الجديدة التى وضع الرئيس ركائزها الأساسية خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن مصر تواجه تحديات كبيرة على كافة المستويات، الأمر الذى يستدعى تجديد الثقة فى قيادة مصر الحكيمة لتوحيد الصف وتحقيق طموحاتنا نحو مستقبل أفضل.

وتابع: نحتفل اليوم ببداية عصر جديد من الإنجازات تستكمل فيه مصر ما بدأته خلال عشر سنوات بجميع المسارات.

وثمن رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطاب الرئيس أمام مجلس النواب، والذى تناول رؤية القيادة السياسية خلال الولاية الجديدة لتحقيق تطلعات الشعب المصري في تحقيق النمو الاقتصادي .