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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: خطاب السيسي خارطة طريق لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة

عمرو عكاشة عضو مجلس
عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ

قال عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ،  إن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي للشعب بعد حلف اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، خارطة طريق جديدة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة، وإرساء للاقتصاد الوطني وعدم تأثره مرة أخرى بأية تحديات أو أزمات عالمية أو إقليمية.

 

وأوضح عكاشة في تصريحات صحفية له، أن الفترة القادمة ستشهد نقلة نوعية ونجاحات غير مسبوقة واستكمال المشروعات التنموية الشاملة وجذب الاستثمارات التي تعيد الحياة بعد التحديات الضخمة التي يواجهها العالم.

 

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الولاية الرئاسية الجديدة ستشهد المزيد من التقدم والازدهار والبناء والتعمير، فضلا عن استكمال المشروعات والحفاظ على مقدرات الدولة المصرية، وتعزيز الاستقرار السياسي وتفعيل الحياة السياسية والتركيز على حجم المخاطر و التحديات التي تواجه الدولة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات وصراعات خاصة تطورات القضية الفلسطينية، والأطماع الصهيونية لتهجير الأشقاء لدول الجوار والتي ترفضه مصر قيادة وحكومة وشعباً مرارا وتكرار.

 

وأشار إلى أن السنوات العشر الماضية، نهضة حقيقية في تاريخ مصر، وانجاز مشهود لم يكن يتصوره أحد، والفترة الرئاسية الجديدة ستكون بالخير على ملايين المصريين.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي نجح في تحقيق  حماية الدولة المصرية منذ 2014، وحتى اليوم وتحقيق الاستقرار والأمن والأمان لمواطنيها، فهو لم يغامر بالوطن ولم يتخذ قرارا يؤثر على شعبها، بل حارب الارهاب والفوضى بكل قوة ونجح في القضاء التام على الارهاب وهو ما يحسب له.

 

وأكد  أن ملايين المصريين يتابعون الجهود المضنية التي بذلها الرئيس السيسي فى سبيل تحقيق التنمية في جميع المجالات والرخاء والاستقرار للوطن، حيث كان ولا يزال حريصا على توفير الحياة الكريمة للمواطن في جميع المستويات.

 

ولفت  إلى أن التاريخ سيقف طويلا أمام انحياز الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب المصري منذ عشرة سنوات حتى اليوم، موضحا أنه لولا قيادته الحكيمة لدفة البلاد ما كنا هنا اليوم حيث نجح سيادته في حماية الدولة من السقوط في براثن الإرهاب والتطرف.

 

وأضاف عكاشة هذه الحقبة فترة من أهم فترات تاريخ مصر المعاصر التي ستذكرها الأجيال جيلا بعد جيل موضحا أن الرئيس السيسي مضى بالدولة نحو جمهورية جديدة واعدة تنطلق إلى آفاق الريادة في الداخل والخارج وبما يحقق للمصريين مزيداً من التقدم والازدهار والأمن والأمان . 

عمرو عكاشة مجلس الشيوخ عبدالفتاح السيسي الجمهورية الجديدة

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