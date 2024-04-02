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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة : أداء الرئيس لليمين الدستورية من العاصمة الإدارية بداية جديدة للمصريين

النائبة نيفين حمدي
النائبة نيفين حمدي

هنأت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن ، الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعباً، بمناسبة أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لفترة رئاسية جديدة، مددها 6 سنوات، واصفة حفل تنصيب الرئيس السيسي لفترة ولاية رئاسية جديدة اليوم بـ" التاريخية".

وثمنت عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، خطاب الرئيس السيسي أمام نواب الشعب،  قائلة: حملت العديد من رسائل الطمأنة حول جني ثمار المرحلة المقبلة، واستكمال مسيرة التنمية والتعمير وبناء الجمهورية الجديدة التي يحلم بيها كل المصريين، مؤكدة أن أداء الرئيس السيسي لليمين الدستوري من العاصمة الإدارية  الجديدة دلالة واضحة وصريحة على جني ثمار مرحلة تحققت وبدء إنجازات مرحلة جديدة.

وأكدت نائبة حماة الوطن، أن مصر تبدا اليوم ولاية ومرحلة جديدة من الإنجازات التنموية والسياسية والاقتصادية والحضارية والعمرانية، بالإضافة الي الطفرة التي سشتهدها المرأة المصرية مع بداية تلك المرحلة وتعزيز مكانتها بجميع القطاعات، سواء أجتماعياً أو سياسياً أو اقتصاديا، مشددة علي أن المرآة في مصر شهدت عصرها الذهبي في عهد  الرئيس عبدالفتاح السيسي .

وأعربت النائبة نيفين حمدي، عن سعادتها البالغة لحضورها الجلسة الخاصة التي عقدت اليوم بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة ومتابعه أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي لليمين الدستورية.

ووجهت النائبة نيفين حمدي، تحية شكر وتقدير للرئيس السيسى الذى غير وجه حياة  في مصر، كما يحلم ويتمناها المصريين، كما وجهت التحية والتقدير إلى جموع الشعب المصري العظيم الـذي يُثبـت كـل يوم حبة وإخلاصه لوطنه حفظ الله مصر، وأدام أمنها واستقرارها ونموها، وجعلها حصن سلم وأمن لأمتها العربية والإسلامية وقارتها الإفريقية

نيفين حمدي حزب حماة الوطن الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية

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