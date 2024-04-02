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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمين العام المساعد للجامعة العربية: اجتياح رفح مرفوض تماما ويهدد استقرار المنطقة

السفير حسام زكي الأمين
السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حل مصادقته على خطة اجتياح مدينة رفح الفلسطينية هو أمر مؤسف للغاية، معتبرا أن الدولة المعنية بهذا الشأن بعد فلسطين مباشرة هي مصر، لأنها ستضطر إلى مواجهة تداعيات مثل هذا الهجوم.

وأوضح  أن الموقف المصري في هذا الصدد واضح جدا، حيث أن مثل هذه الخطوة محفوفة بالمخاطر، وقد تعرض العلاقات المصرية الإسرائيلية للخطر، موضحا أن تلك العلاقة بين الجانبين كانت ركنا للسلام الإقليمي لحوالي 45 سنة، وهو ما يعكس ما تم توجيهه من نصائح للجانب الإسرائيلي، سواء مباشرة أو غير مباشرة، لعدم الإقدام على هذه الخطوة.

 

واعتبر الأمين العام المساعد للجامعة العربية، أن إصرار نتنياهو على هذه الخطوة بغض النظر عن تداعياتها، يرجع في الأساس إلى أهدافه الخاصة سوف تكون له عواقبه، موضحا أن الأمل يدور في تضييق نطاق الحرب وصولا إلى وقف إطلاق النار، وليس توسيع نظاق الحرب أو المواجهات، معتبرا أن الحديث عن اقتحام رفح أمرا مرفوض تماما ومدانه، مؤكدا تضامن الجامعة العربية مع الدولة المصرية والفلسطينيين في مواجهة هذا الوضع.

وأضاف السفير زكي، أن التصريحات المصرية تعكس حقيقة مفادها أن الخطوة الإسرائيلية باجتياح رفح، وما قد يترتب عليها من تهجير قسرى للفلسطينيين، سوف تهدد الاستقرار الإقليمي أو ما تبقى منه، خاصة وأنها تهدد عوامل للاستقرار طويلة الأمد، وعلى رأسها معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، مما قد يضع المنطقة في أمور مستجدة عليه لها تبعاتها السلبية.

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