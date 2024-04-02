عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الإعدام شنقا للمتهم بقت.ل زوجته في القليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، بالإعدام شنقا لكهربائى لإتهامه بقتل زوجته بعد التعدي عليها بالضرب بإستخدام أحزمة جلدية وشريط لاصق وسلك هاتف، بدائرة مركز شرطة قليوب ، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم جراء ما اقترفوه.


وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2143 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 34 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمد ش ف"، 40 سنة، مقيم قرية كمان دائرة مركز شرطة قليوب، لأنه في 24 / 12 / 2022، بدائرة مركز قليوب محافظة القليوبية، قتل عمداً زوجته المجني عليها ياسمين عربي شوقي عبد المؤمن الروبي، مع سبق الإصرار.


وتابع أمر الإحالة، أنه نفاذاً لذلك الغرض عقد العزم وبيت النية على إنفاذ مشروعه الإجرامي فأعد له أدوات مما تُستخدم في الاعتداء على الآخرين، تالية الوصف، متعدياً عليها بها في سائر أنحاء جسدها بمحل سكنهما قاصداً من فعلته إزهاق روحها فأحدث إصاباتها المبينة بتقرير الصفة التشريحية الخاص بها المرفق بالأوراق والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالأوراق.


وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت بتلك الجناية في ذات الزمان والمكان جناية أخرى وهي احتجاز المجني عليها بدون أمر من أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وقد صاحب ذلك الاحتجاز تعذيبها بدنياً على النحو المشار إليه بعاليه على النحو المبين بالأوراق.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية أدوات "3 أحزمة جلد، سلسلة حديدية، شريط لاصق، سلك هاتف" مما تستخدم في الاعتداء على الآخرين على النحو المبين بالأوراق

القليوبية الرأي الشرعي الصفة التشريحية جنايات شبرا الخيمة فضيلة مفتى الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة جديدة لـ22 مليون مواطن.. هدية السيسي في حفل التنصيب للمصريين.. تفاصيل

بعد تطبيق قرار الحكومة اليوم.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بالأسواق

عدا حاملي بطاقات الإقامة.. الداخلية تطالب الأجانب بسرعة تسجيل البيانات بالجوازات

تنبأ بموته.. القصة الكاملة لرحيل أحمد عزت بطل تعويم السفينة إيفرجيفين

هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت

لو قبضك 900 جنيه| احصل على نصف مليون جنيه بصورة البطاقة.. سدد على 10 سنوات

عاشرها معاشرة الأزواج.. ننشر شهادة معاون المباحث في خداع سائق لقاصر

أنجب منها طفلا.. إحالة المتهم في قضية الفتاة ندى إلى الجنايات

موضوعات متعلقة

كشف غموض العثور على جثة شاب متفحمة داخل سيارة بـ القليوبية

حملة لإزالة الإعلانات المخالفة بشبرا الخيمة.. صور

السيطرة على حريق شب في عقار 5 طوابق بـ القليوبية

حبس المتهمين بقتل شخص وسرقته بالإكراه بالخانكة في القليوبية

مصرع محامٍ في حادث تصادم على الإقليمي بالقليوبية

محافظ القليوبية يتابع تطبيق الجمع السكني للمخلفات بمدن الخصوص وشبرا الخيمة

رئيس جامعة بنها يشارك في حفل إفطار أسرة طلاب من أجل مصر

الإعدام لربة منزل ونجلها لاتهامهما بإنهاء حياة سيدة بالقليوبية

ترشيحاتنا

41 ألف جنيه للطن.. انخفاض جديد يضرب أسعار الحديد اليوم

خلال حفل التنصيب بمقر برلمان العاصمة الإدارية.. رسائل هامة من حنفى جبالى للرئيس السيسي

قصف إسرائيل القنصلية الإيرانية في دمشق.. واشنطن تتنصل وطهران تتوعد بالانتقام

قيادات حزبية: أداء الرئيس اليمين الدستورية بالعاصمة الإدارية تدشين رسمي للجمهورية الجديدة

البرلمان الأوروبي يدعو لتحقيق كامل في مقـ تل فريق المطبخ العالمي بغزة

إتاوات وتهديد بالسلاح .. إحالة فتوات شارع الهرم للجنايات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مي عمر تثير ضجة بسعر إطلالتها الأخيرة| لن تتوقع المبلغ

لمنع الشك في العلاقات.. اتبع هذه النصائح

تنبأ بموته.. القصة الكاملة لرحيل أحمد عزت بطل تعويم السفينة إيفرجيفين

يحيي الفخراني لـ صدى البلد: إسرائيل تهدف لإزاحة مواطني غزة والرئيس السيسي حسم الأمر|حوار

فيديو

انخفاض أسعار الذهب والدولار يتراجع .. ماذا يحدث ؟

ملامحه متغيرة.. خالد سليم يرد على تساؤلات حول خضوعه لعمليات تجميل

تحدى الخبراء الأجانب في قناة السويس وتنبأ بوفاته.. قصة أحمد عزت بعد رحيله

وداعا لورق التواليت.. الشطافات تسيطر على حمامات الولايات المتحدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

اﻟﻤﺰﻳﺪ