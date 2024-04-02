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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص في القليوبية

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار هانى فتحى عباس مطاوع، تأجيل محاكمة عامل وعاطلين لأتهامهم بقتل شخص بأسلحة نارية "ببنادق آليه"، لخلافات سابقة بينهما، بدائرة قسم شرطة أول العبور، وذلك لجلسه يوم 3 يونيو لسماع المرافعة.


وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٧٩٨٢ لسنة ٢٠٢٣ جنايات قسم أول العبور، والمقيدة برقم ٣٥٣٧ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة كلا من: "إبراهيم ص س" ٤٧ سنة - موظف و مقيم مدينة المرج، و "على ع س" و "أحمد ع س" لأنهم في يوم ٢/ ٢ / ٢٠٢٢ بدائرة قسم شرطة أول العبور بمحافظة القليوبية، قتلوا عمدا مع سبق الإصرار والترصد المجني عليه "أحمد سلامةجمعة" بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لهذا الغرض أدوات بطشهم أسلحة نارية مششخنة بنادق آلية، وذخائر وتجسيداً لما وغر بصدورهم من نية خبيثة بقتل ضحيتهم كمنوا له بالمكان الذي أيقنوا تواجده به سلفا وما أن ظفروا به حتى باغتوه بعدة أعيرة نارية، و أستقرت بصدره قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

القليوبية الأسلحة النارية الصفة التشريحية قسم شرطة أول العبور محكمة جنايات شبرا الخيمة

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