باع أتوبيسات الدولة.. ننشر شهادة جهاز مكافحة جرائم الاختلاس بقضية شركة شهيرة| خاص

أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا رئيس مجلس إدارة شركة طيبة الدولية للسياحة وهي شركة مساهمة لاتهامه باختلاس 15 مليون جنيه واستمعت النيابة إلى أقوال عميد شرطة مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام.

نص أقوال الشاهد:

شهد بأن تحرياته السرية أسفرت عن صحة قيام المتهم بصفته رئيس مجلس إدارة شركة طيبة الدولية للسياحة باختلاس ۲۹ حافلة مملوكة للشركة بأن قام ببيع ۲۸ حافلة منها لصالح الشاهد الثاني وحصل على حافلة واحدة لنفسه دون توريد قيمتهم بالخزينة.

ويشهد بشرائه من المتهم ۲۸ حافلة مملوكة لشركة طيبة الدولية للسياحة بموجب توكيلات صادرة عن مصلحة الشهر العقاري والثابت بها أحقيته في التصرف بالبيع بموجب السجل التجاري الخاص بالشركة وتسليمة المبلغ المالي حصيلتهم بقيمة ١٥ مليون جنيه.