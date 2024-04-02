باستثناء زيزو.. جوزيه جوميز يقرر تثبيت تشكيل الزمالك أمام فيوتشر

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن حسم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جوزيه جوميز موقفه من تشكيل فريق الزمالك في لقاء الإياب أمام مودرن فيوتشر ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "جوميز يقرر تثبيت تشكيل الزمالك في لقاء الإياب أمام مودرن فيوتشر وعدم إجراء تغييرات باستثناء أحمد زيزو".

في سياق متصل أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن نادي الزمالك حقق مكسبا مهما أمام فيوتشر بعيدًا عن الأداء، مشيرا إلى أن صاحب الأرض كان من الممكن أن يحافظ على تقدمه لكن الأخطاء كانت وراء خسارته في النهاية، مشيدًا بأداء أحمد سيد زيزو الذي يمتلك سرعات عالية وهداف جيد وساهم في انتصار الفريق الأبيض.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الزمالك كان محظوظ أمام فيوتشر خصوصا في إدراك التعادل بنهاية الشوط الأول، وبالتأكيد الزمالك يحتاج لتدعيم خط الدفاع، فرغم وجود أكثر من لاعب لكن المثلوثي يشارك كمساك".