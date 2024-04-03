عباقرة المستقبل.. حكاية شقيقان ابتكارا جهازين للحد من الحوادث والأطعمة الفاسدة بالغربية|شاهد

شهدت منطقة فيشا التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية استمرار حالة من السعادة والفرحة بين صفوف الأسر والعائلات عقب بزوغ باكورة شقيقان وهما "يوسف "وعبد الرحمن "، حيث نجحا الشقيقان في ابتكار جهازين وهما ميكروسكوب تكنولوجي دقيق ورادار الكتروني للحد من تناول الاطعمه الفاسدة وحوادث السير وذلك في إطار مشاركتهم ضمن وزارة التربية والتعليم والمركز التطوير التكنولوجي بجامعة طنطا طوال 5 سنوات الماضية .



"الحمد لله ربنا جعلني سند وداعم دايما لأولادي أنا وزوجتي وسعيت دايما في توفير مناخ لهم كامل في مجال الاختراع والابتكار طوال فتره نعومه اظافرهم في مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي "بتلك الكلمات عبر "أحمد عبد الوهاب " والد الطفلين المبتكرين لافتا بقوله "توكلت علي الله أنا وزوجتي واخدت ولادي لتأهيلهم ضمن مركز التطوير والقدرات التابع لوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي وانضموا إلي مركز التطوير و المبتكرين بكلية الهندسة بجامعة طنطا " .



كما وجه الشكر إلي أعضاء هيئة التدريس وعلي رأسهم الدكتور عمرو حسين والدكتور محمد لبيب والدكتور احمد حاتم نصر أعضاء هيئة التدريس لمساهمتهم في تنمية قدرات ولادي في مجال المسار العلمي ونجاحهم من خلال الحصول علي المركز الاول والثالث في أكثر من مسابقة دولية وعالمية " .

في المقابل ابدي يوسف احمد عبد الوهاب أن اختراع الميكروسكوب الدقيق المكون من عدسات الإلكترونية والحساسات الديناميكية يمكن من خلالها تفعيل الكشف عن الأطعمة الفاسدة المضبوطة خلال الحملات التموينية مشيرا بقوله "حياة اهلنا وناسنا اهم شىء وواجبي اكشف عن الأغذية الفاسدة في الأسواق والمجازر وشكرا لكل من دعمني وفخور براءة اختراعي وتسجيله عقب مشاركتي في مسابقات علمية ودولية للمبتكرين ومنها الايساف وغيرها " .

من ناحية أختتم " عبد الرحمن احمد "بقوله "جهاز الرادار الالكتروني مكون من قطعتين مرسل و مستجيب ويمكن التحكم في سرعات السيارات والمركبات المخالفة مروريا وده من خلال التحكم في غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور ويمكن منها محاسبة الخارجين عن القانون والحد من حوادث السير وتأمين ارواح وحياة المواطنين " .

الجدير بالذكر أن العديد من الجهات الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم وجامعة طنطا يوفرون كافة قاعات التدريب وأليات تدشين دورات متخصصة في الابتكار والتطور العلمي من أجل دعم الشقيقان الذين يواصلون عملهم الدءوب من أجل تفعيل البطاقات الذكية للكشف عن هوية الإرهابيين والخارجين عن القانون خلال الفترة المقبلة .