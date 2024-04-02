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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر من الانقسام الداخلي أمام كثرة الجبهات ضد الاحتلال

جالانت
جالانت

قال وزير  الدفاع الصهيوني يوآف جالانت ان الاحتلال يعاني من كثرة الجبهات المقاومة له، مضيفا: "نخوض حربا متعددة الجبهات والتحديات الأمنية التي تواجهنا كبيرة ووحدتنا شرط لاستمرار وجودنا"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وتابع جالانت: "نعمل في كل مكان لمنع تعاظم قوة أعدائنا ولنوضح أن من يعمل ضدنا في الشرق الأوسط سيدفع ثمنا فادحا"، مكررا بذلك مسألة الثمن الفادح الذي صرح بها أكثر من مرة.

وأكد جالانت أنه ملتزم بإعادة جميع المختطفين إلى منازلهم والدفع نحو أي اتفاق يحقق هذا الهدف.

وتابع جالانت أن الجيش يواجه تحديات أمنية معقدة وعلينا زيادة عدد الجنود ومدة الخدمة العسكرية.

وأردف "علينا ألا نقود بأي شكل إلى انقسام داخل الشعب بسبب الخلاف بشأن التجنيد".

انقسام ثمنا فادحا يوآف جالانت وزير الدفاع الصهيوني

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