محافظ الإسكندرية يستقبل وفدًا نيابيًا من مدينة جينتشنغ الصينية لبحث سبل التعاون

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء بمكتبه، يانغ يي قنصل عام الصين بالإسكندرية بصحبة وفد من مجلس نواب مدينة جينتشنغ التابعة لمقاطعة شانسي الصينية، وذلك خلال زيارة الوفد للإسكندرية في إطار تعزيز سبل التعاون.

ورحب المحافظ بالوفد على أرض الإسكندرية، مؤكدًًا على عمق العلاقات الثنائية بين مصر والصين عبر التاريخ، والحرص الشديد على تعزيز تلك العلاقات على كافة الأصعدة، وأشار إلى التعاون المشترك بين مدينة الإسكندرية والعديد من المقاطعات الصينية.

ولفت إلى أن تكرار زيارات الوفود الصينية هي أكبر دليل على قوة العلاقات بين مصر والصين في ظل تبادل الخبرات المستمر بين البلدين.

من جانبه، وجه رئيس الوفد الشكر إلى محافظ الإسكندرية على حفاوة الاستقبال خاصة في شهر رمضان المبارك، موضحًا أن سبب الزيارة هو تعزيز العلاقات بين البلدين.

وتحدث رئيس الوفد عن مقاطعة شانسي الصينية، مشيرًا إلى أنها تتمتع بالعديد من الموارد الطبيعية، فضلًا عن اقتصادها القوي، حيث تبلغ مساحتها ٩٤٩٠ كم وعدد سكانها يتعدى ٢ مليون نسمة.

وأعرب عن حرصه على تقوية أواصر التعاون بين الإسكندرية ومقاطعة شانسي الصينية.