عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الإسكندرية تنفذ حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف

صدى البلد

نفذت أحياء الإسكندرية حملات مكثفة لإزالة حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأعمال البناء المخالف، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ محمد الشريف؛ للحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض هيبة الدولة.

وفي حي أول المنتزة، تم إزالة 3 أعمال بناء عبارة عن أسوار وتشوينات بمساحة 460 مترًا على أراضي زراعية بمنطقة حوض التوفيقية في الظهير الريفي للحي، وتم إزالة بناء مخالف بدون ترخيص، وفك شدة خشبية بعقار بشارع ملك حفني بحري، وفك شدة خشبية بعقار آخر بطريق البكاتوشي، والتحفظ على مواد البناء واتخاذ الإجراءات اللازمة.


وفي حي ثان المنتزة، تم إزالة أسوار على مساحة 300 متر بأرض زراعية في عزبة حوض "المثلث" مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين؛ حفاظا على الثروة الزراعية من العبث بها.

وفي حي ثاني العامرية، تم هدم بناء بالطوب الأبيض والإسمنت على أرض زراعية بقرية الوفاء والأمل، وإزالة أعمال بناء مخالف بقرية بنجر (7) والتحفظ على مواد ومعدات البناء.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة جديدة لـ22 مليون مواطن.. هدية السيسي في حفل التنصيب للمصريين.. تفاصيل

عدا حاملي بطاقات الإقامة..الداخلية تطالب الأجانب في مصر بسرعة التوجه للجوازات لتسجيل بياناتهم

بعد تطبيق قرار الحكومة اليوم.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بالأسواق

تنبأ بموته.. القصة الكاملة لرحيل أحمد عزت بطل تعويم السفينة إيفرجيفين

هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت

لو قبضك 900 جنيه| احصل على نصف مليون جنيه بصورة البطاقة.. سدد على 10 سنوات

عاشرها معاشرة الأزواج.. ننشر شهادة معاون المباحث في خداع سائق لقاصر

لحظة تاريخية.. انتصار السيسي تشهد تنصيب الرئيس لولاية جديدة

ترشيحاتنا

طاقة نور جديدة.. قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيدي الفطر وتحرير سيناء

انخفاض ملحوظ.. بشرى للمصريين بشأن أسعار الدواجن والبيض

غير مقصود.. أول تعليق من نتنياهو على استهداف فريق إغاثي أجنبي في غزة

عدا حاملي بطاقات الإقامة.. الداخلية تطالب الأجانب بسرعة تسجيل البيانات بالجوازات

ننشر أقوال والدة الطفل "وسيم" ضحية الساكن الجديد في عمارة أكتوبر (خاص)

في أقل من أسبوع.. الأوقاف ترسل دفعة جديدة من اللحوم لأهالي غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمنع الشك في العلاقات.. اتبع هذه النصائح

تنبأ بموته.. القصة الكاملة لرحيل أحمد عزت بطل تعويم السفينة إيفرجيفين

يحيي الفخراني لـ صدى البلد: إسرائيل تهدف لإزاحة مواطني غزة والرئيس السيسي حسم الأمر|حوار

كيف يمكنني تشجيع طفلي على ممارسة فن الاعتذار الصادق في حياته اليومية؟

فيديو

ملامحه متغيرة.. خالد سليم يرد على تساؤلات حول خضوعه لعمليات تجميل

تحدى الخبراء الأجانب في قناة السويس وتنبأ بوفاته.. قصة أحمد عزت بعد رحيله

وداعا لورق التواليت.. الشطافات تسيطر على حمامات الولايات المتحدة

ضرب وشد شعر.. تفاصيل مشاجرة فتيات التجمع الخامس.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

اﻟﻤﺰﻳﺪ