محافظة الإسكندرية تنفذ حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف

نفذت أحياء الإسكندرية حملات مكثفة لإزالة حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأعمال البناء المخالف، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ محمد الشريف؛ للحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض هيبة الدولة.

وفي حي أول المنتزة، تم إزالة 3 أعمال بناء عبارة عن أسوار وتشوينات بمساحة 460 مترًا على أراضي زراعية بمنطقة حوض التوفيقية في الظهير الريفي للحي، وتم إزالة بناء مخالف بدون ترخيص، وفك شدة خشبية بعقار بشارع ملك حفني بحري، وفك شدة خشبية بعقار آخر بطريق البكاتوشي، والتحفظ على مواد البناء واتخاذ الإجراءات اللازمة.



وفي حي ثان المنتزة، تم إزالة أسوار على مساحة 300 متر بأرض زراعية في عزبة حوض "المثلث" مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين؛ حفاظا على الثروة الزراعية من العبث بها.

وفي حي ثاني العامرية، تم هدم بناء بالطوب الأبيض والإسمنت على أرض زراعية بقرية الوفاء والأمل، وإزالة أعمال بناء مخالف بقرية بنجر (7) والتحفظ على مواد ومعدات البناء.