عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

خلال عيد الفطر.. عودة مسرحية رصاصة في القلب على المسرح القومي

صدى البلد

قرر المسرح القومي عودة العرض المسرحي " رصاصة في القلب ، ثاني أيام عيد الفطر المبارك ، وذلك بعد توقفها قبل شهر رمضان الكريم . 

العرض من إنتاج فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح بقيادة الدكتور أيمن الشيوي، وهو عن رائعة الأديب الكبير توفيق الحكيم، ومن إعداد وإخراج مروان عزب.

محارب الحلقة 23.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

تعرض على المسرح القومي.. 25 صورة من مسرحية "رصاصة في القلب"

رصاصة في القلب " بطولة مروان عزب، آية سليمان، أحمد مجد الدين، أحمد سعيد، ماجد مارك، أسامة مجدي"، ديكور فادى فوكيه، أزياء دنيا الهوارى، أشعار أحمد الشريف ومروان عزب، توزيع موسيقى محمد حمدى رؤوف، استعراضات فاروق الشريف، خدع مسرحية خالد عباس، دعاية وجرافيك ومادة فيلمية محمد فاضل القباني .

 

وتبلغ أسعار التذاكر مسرحية رصاصة في القلب المعروضة علي المسرح القومي 60 -80 - 110جنيه ، شباك التذاكر في المسرح فقط من الواحدة ظهرا يومياً حجز التذاكر من المسرح فقط ولا يوجد حجز اونلاين. 

 

 

البيت الفني للمسرح الدكتور أيمن الشيوي المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح المسرح القومي رصاصة فى القلب فرقة المسرح القومي مسرحية رصاصة فى القلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة جديدة لـ22 مليون مواطن.. هدية السيسي في حفل التنصيب للمصريين.. تفاصيل

اختلس 6 شيكات.. إحالة رئيس مجلس إدارة شركة بترول شهيرة للجنايات| خاص

بعد تطبيق قرار الحكومة اليوم.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بالأسواق

تنبأ بموته.. القصة الكاملة لرحيل أحمد عزت بطل تعويم السفينة إيفرجيفين

هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت

لو قبضك 900 جنيه| احصل على نصف مليون جنيه بصورة البطاقة.. سدد على 10 سنوات

عاشرها معاشرة الأزواج.. ننشر شهادة معاون المباحث في خداع سائق لقاصر

عدا حاملي بطاقات الإقامة.. الداخلية تطالب الأجانب بسرعة تسجيل البيانات بالجوازات

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يهنئ نظيره الفلسطيني بتشكيل الحكومة الجديدة

وفاة والد أليو ديانج لاعب الأهلي

وزيرا خارجية أمريكا وفرنسا يؤكدان على أهمية عدم توسيع الحرب في غزة

اختلس 6 شيكات.. إحالة رئيس مجلس إدارة شركة بترول شهيرة للجنايات| خاص

عبد الفتاح الطاروطي بمملكة الدراويش: رأينا قمة التصوف في الصحابة قبل زمننا

وزير البترول: شركات عالمية عديدة تسعى للاستثمار بمصر في ظل الفرص الواعدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

نشرة المرأة والصحة.. مي عمر تثير ضجة بسعر إطلالتها.. أحجار كريمة تساعد على التخلص من العصبية

شاهد.. تشييع جثمان أحد شهداء منظمة المطبخ العالمي

إلهام شاهين تخطف الأنظار بالقفطان الأزرق| شاهد

فيديو

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

أمن مصر القومي أولوية.. رسائل هامة من السيسي بحفل تنصيبه لفترة رئاسية جديدة | فيديو

أمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس | فيديو

لـ قيادته الحكيمة|برلمان البحر المتوسـط يعلن فوز الرئيس السيسي بجائزة بطل السلام لعام 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ