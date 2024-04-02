خلال عيد الفطر.. عودة مسرحية رصاصة في القلب على المسرح القومي

قرر المسرح القومي عودة العرض المسرحي " رصاصة في القلب ، ثاني أيام عيد الفطر المبارك ، وذلك بعد توقفها قبل شهر رمضان الكريم .

العرض من إنتاج فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح بقيادة الدكتور أيمن الشيوي، وهو عن رائعة الأديب الكبير توفيق الحكيم، ومن إعداد وإخراج مروان عزب.

رصاصة في القلب " بطولة مروان عزب، آية سليمان، أحمد مجد الدين، أحمد سعيد، ماجد مارك، أسامة مجدي"، ديكور فادى فوكيه، أزياء دنيا الهوارى، أشعار أحمد الشريف ومروان عزب، توزيع موسيقى محمد حمدى رؤوف، استعراضات فاروق الشريف، خدع مسرحية خالد عباس، دعاية وجرافيك ومادة فيلمية محمد فاضل القباني .

وتبلغ أسعار التذاكر مسرحية رصاصة في القلب المعروضة علي المسرح القومي 60 -80 - 110جنيه ، شباك التذاكر في المسرح فقط من الواحدة ظهرا يومياً حجز التذاكر من المسرح فقط ولا يوجد حجز اونلاين.