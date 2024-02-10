تعرض على المسرح القومي.. 25 صورة من مسرحية "رصاصة في القلب"

افتتحت مساء يوم الخميس الماضي، مسرحية رصاصة في القلب ، والتي يتم عرضها على المسرح القومي ، والذي يعد أعرق المسارح في الوطن العربي .

العرض من إنتاج فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح بقيادة الدكتور أيمن الشيوي، وهو عن رائعة الأديب الكبير توفيق الحكيم، ومن إعداد وإخراج مروان عزب، ويقدم العرض يوميا ماعدا يوم الأربعاء من كل أسبوع .

"رصاصة في القلب " بطولة مروان عزب، آية سليمان، أحمد مجد الدين، أحمد سعيد، ماجد مارك، أسامة مجدي"، ديكور فادى فوكيه، أزياء دنيا الهوارى، أشعار أحمد الشريف ومروان عزب، توزيع موسيقى محمد حمدى رؤوف، استعرضات فاروق الشريف، خدع مسرحية خالد عباس، دعاية وجرافيك ومادة فيلمية محمد فاضل القباني .

وتبلغ اسعار التذاكر مسرحية رصاصة في القلب المعروضة علي المسرح القومي 60 -80 - 110جنيه ، شباك التذاكر في المسرح فقط من الواحدة ظهرا يومياً حجز التذاكر من المسرح فقط ولا يوجد حجز اونلاين.