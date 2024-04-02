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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"مصر القومي" يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري: صاحب الكلمة والقرار

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

ثمن حزب "مصر القومي" كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية بمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي وصف بها الشعب المصري بإنه صاحب الكلمة والقرار، بما يدل ويؤكد علي إيمان القيادة السياسية فى تحمل ومشاركة الشعب وتكاتفه مع مؤسسات الدولة.

وجدد حزب "مصر القومي" ثقته في الرئيس عبدالفتاح السيسي ممثلاً في أعضائه وقياداته، حيث أشاد السيد المستشار الدكتور روفائيل بولس رئيس الحزب، أن جميع المحاور التي طرحها الرئيس وخاصة القومية والتي تعد الضمانة الأولي لاستقرار وازدهار هذا الوطن، وتؤكد على تمساك وترابط الشعب المصري وراء سيادته لما اظهره من نجاحات لمست الحياة العصرية.

وقد ثمن المستشار مايكل روفائيل بواس نائب رئيس الحزب ما طرحه الرئيس خلال كلمته بمجلس النواب عن مدى إيمانه العميق بالشباب والدور المحورى الذى يقوم به شباب مصر على مختلف النواحى الحياتيه مؤكداً على وعى الشباب المصرى فى استكمال مسيرة التنمية فى ضوء دعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى للشباب .

وقد أكد  اللواء محمود صابر الأمين العام للحزب على  جهود السيد الرئيس نحو استكمال مسيرة البناء والتطوير وخاصة التعليم لكي تزدهر الأمة وسط تغيرات إقليمية واسعة.

فيما أكد رضا عبد اللطيف الأمين العام المساعد بالحزب على أهمية تكاتف جميع القوى والأحزاب السياسية مع مؤسسات الدولة، وعلي مؤسسات المجتمع المدني وخاصة الأحزاب طرح أهمية المرحلة القادمة وما وصلت إليه مصر من إنجازات،

وقد اشاد عصام الدين جاد المحامي نائب مدير المكتب السياسى بالحزب بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى افصح من خلالها عن التطور الخطير الذي وصلت إليه المنطقة بما يزيد من أهمية استمرار ووعي وتكاتف الشعب.

السيسي مصر القومي اليمين الدستورية البرلمان مجلس النواب

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