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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نادي الشمس يهنئ الرئيس السيسي لتوليه فترة رئاسية جديدة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

يهنئ نادى الشمس الرياضي مجلس إدارة وأعضاء وعاملين ومدربين ولاعبين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلف اليمين الدستورية إيذانا ببدء فترة رئاسية جديدة، وتجديد ثقة الشعب المصري في قيادته الحكيمة للبلاد خلال هذه المرحلة الدقيقة والمهمة من عمر الوطن.

وتوجه الدكتور أسامة أبوزيد رئيس مجلس إدارة نادى الشمس  بخالص التهنئة للرئيس السيسى لاختيار فخامته من قبل الشعب المصري لاستكمال مسيرة الانجازات والعطاء .. رئيسا وطنياً مخلصا قويا ونبيلا لولاية جديدة ؛ قادراً على قيادة البلاد نحو مستقبل أفضل بإذن وتوفيق من الله، رئيس يعلم حجم وقدر التحديات ومتطلبات المرحلة الحالية والفارقة من تاريخ الوطن.

وقال أبوزيد   أن التاريخ لن ينسي دور الرئيس عبدالفتاح السيسي التاريخي في إنقاذ البلاد والعبور بها من أشرس وأقوى الأزمات والمحن والتحديات إلى بر الأمان، وسيظل التاريخ شاهدا على دوره الكبير في حماية الوطن وحدوده والدفاع عن هويته ووحدته الوطنية.

وشدد د. أسامة أبوزيد على تجديد العهد مع الرئيس السيسي بمواصلة مسيرة العمل كلا في موقعه لرفعة شأن وطننا الغالي  داعيا الله أن يكلل مسيرة سيادته بالتوفيق والسداد.

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