مفاجأة.. الأهلي يرفض الحصول على 500 ألف دولار نظير مواجهة الزمالك بالسعودية

أعلن الإعلامي محمد فاروق عن رفض إدارة الاهلي الحصول علي 500 ألف دولار نظير اقامه مباراته مع الزمالك بالدوري المصري في السعودية، مبديا رغبته في الحصول علي ٢ مليون دولار.

وكتب فاروق من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: " 🚨🚨الأهلي رفض الحصول على 500 ألف دولار .. وطلب منح الأهلي والزمالك 2 مليون دولار في الماتشين بالسعودية ".

ونشر محمد فاروق تصريحات اتحاد الكرة المصري وجاءت كالاتي: مباراتي الأهلي والزمالك في السعودية ستكونان تحت إدارة تحكيمية مصرية 100%".

وأعلن الإعلامي محمد فاروق، تفاصيل إقامة مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري، في المملكة العربية السعودية.

وكتب محمد فاروق، عبر حسابه بموقع “فيس بوك”: المباراة الأولى بين الزمالك والأهلي في السعودية ستقام على ملعب الأول بارك يوم 15 أبريل، بينما مواجهة الدور الثاني ستقام على ملعب الجوهرة المشعة يوم 25 يونيو.