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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فاجعة البصرة.. الحداد ثلاثة أيام ورئيس الوزراء العراقي يعزي أهالي الضحايا

صدى البلد

أعلن محافظ البصرة العراقية أسعد العيداني، اليوم الثلاثاء، عن حداد عام في المحافظة لمدة ثلاثة أيام بعد إصابة 14 طالباً ومصرع 6 آخرين، في حادث سير.

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، إنه تم "القبض على سائق عجلة نوع شاحنة براد تسبب بوقوع حادث السير"، بحسب ما أورده موقع السومرية نيوز العراقي.

وبحسب الاعترافات الأولية، وفق ميري، فإن "سائق العجلة فقد السيطرة عليها بسبب عطل في المكابح مما تسبب في حادث الدهس أثناء انتهاء الدوام الرسمي للمدرسة".

وأجرى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اتصالاً هاتفياً مع محافظ البصرة للوقوف على تداعيات حادثة دهس التلاميذ الأليمة، التي وقعت في قضاء الهارثة شمالي المحافظة".

وقدم السوداني، بحسب بيان رئاسة الوزراء العراقية، خلال الاتصال "التعزية لذوي الضحايا، معبراً عن عميق مواساته لهم، ومتمنياً للمصابين سرعة الشفاء"، ووجه "بمتابعة تفاصيل الحادث والتحقيق فيها للوقوف على جميع الملابسات، وسرعة إغاثة الجرحى وإسعافهم".

رئيس الوزراء العراقي فاجعة البصرة الحداد ثلاثة أيام محافظ البصرة العراقية أسعد العيداني

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