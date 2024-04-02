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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مثال في الإخلاص.. المطران جورج شيحان يهنئ السيسي لبداية فترة رئاسية جديدة

المطران جورج شيحان
المطران جورج شيحان

هنأ المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية بمصر، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخالصِ التهاني القلبية لبداية فترة رئاسية جديدة.

قال شيحان في بيان صادر له اليوم: "باسم إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، وباسم مطرانها رئيس أساقفتها، وباسم كهنتها، ورهبانها وراهباتها، وعموم أبناء الطائفة المارونية فى مصر، نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ببداية فترة رئاسية جديدة، كما نطلب من الله أن يحفَظَكم ويحفظَ مصرنا الحبيبة. لقد قدمتَ مثالًا في الإخلاص وحب الوطن والعمل لتحقيق الجمهورية الجديدة".

إننا نصلي من أجلكم ومن أجل مصرنا الحبيبة لمستقبل أفضل.

جورج شيحان المطران جورج شيحان رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي شيحان

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