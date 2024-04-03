برلمانية تشيد بحفل تنصيب الرئيس السيسي.. وتؤكد: حدث تاريخي

هنأت النائبة هند حازم حبيب عضو مجلس النواب الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد لفترة رئاسية جديدة واصفة حفل تنصيب الرئيس السيسي لفترة ولاية رئاسية جديدة بـ" التاريخية" مشيرة إلى أنها جاءت في مشهد وطني يدعو للفخر والاعتزاز من جميع أبناء الشعب المصري.



وأشادت عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، بخطاب الرئيس السيسي أمام مجلس النواب مؤكدة علي أنه حمل العديد من رسائل الطمأنة للمصريين واستكمال مسيرة التنمية والتعمير وبناء الجمهورية الجديدة التي يحلم بيها جميع المصريين، وأعربت عن فخرها بحضورها الجلسة الخاصة اليوم التي أدى فيها الرئيس حلف اليمين الدستورية.



وأكدت النائبة هند حازم حبيب أن الفترة المقبلة سوف تشهد حصد العديد من الإنجازات في مختلف القطاعات التنموية والخدمية ودخول عدد من المشاريع الخدمة الفعلية وكان اكبر دليل على نجاح الرؤية المصرية هو ما شهده العالم أجمع اليوم مما تحقق من إنجاز بالعاصمة الإدارية الجديدة ويجب علي الجميع الالتفاف خلف القيادة السياسية والثقة التامة بها لاستكمال مسيرة التنمية والنجاح.



وأشارت إلى أنّ التاريخ المصري الحديث سيظل شاهداً على دور الرئيس عبدالفتاح السيسي في حماية الوطن والعبور به في مرحلة فارقة إلى بر الأمان مؤكدة علي الجميع بضرورة العمل بكل قوة من أجل استكمال خطى التنمية والبناء والتعمير في مختلف المجالات، تحت قيادة الرئيس السيسي.