نائب: الولاية الثالثة للرئيس السيسي بداية فصل جديد من تاريخ الوطن

أكد النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن حفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية لمدة ٦ سنوات قادمة، هي بداية فصل جديد من تاريخ الوطن وسط تحديات غير مسبوقة تحتاج جهد وعمل لجميع أبناء مصر المخلصين.

وأوضح بدوي، خلال تصريحات صحفية، أن الرئيس السيسي حقق إنجازات فى مختلف المجالات بداية من رحلة الوعي والتثقيف وتعزيز البنية التحتية للبلاد، واستعادة مكانة مصر وريادتها المحلية والعربية والعالمية والإفريقية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسير بخطى جادة في ولاية الرئيس الجديدة نحو استكمال المشروع الوطني لبناء الدولة المصرية الحديثة وجني ثمار المشروعات القومية الضخمة والانطلاق نحو مستقبل أفضل.

وأضاف عضو مجلس النواب أن الإنجازات التي نجحت القيادة السياسية في تسطيرها على مدار الـ10 سنوات، ضمانة جديدة أمام الشعب المصري للمضي خلف القيادة السياسية لاستكمال خطى التنمية والبناء والإعمار.