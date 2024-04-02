إعلام إسرائيلي: الآلاف يحتجون أمام الكنيست ويطالبون بإجراء انتخابات

كشف إعلام إسرائيلي بأن الآلاف يحتجون أمام الكنيست ويطالبون بإجراء انتخابات والتوصل إلى اتفاق حول المحتجزين، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن أعضاء المطبخ العالمي أبطال ويجب أن يتمتعوا بالحماية، مشيرًا إلى أن واشنطن تحدثت مع إسرائيل وطالبتها بحماية الأرواح البريئة.

وأضاف بلينكن، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي، نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه يجب علينا بناء قاعدة صناعية دفاعية قوية، موضحًا: “ننسق عن كثب مع لبنان لإيجاد سلام أكثر ديمومة”.

وقدّم وزير الخارجية الأمريكي، تعازيه لما حدث من قصف لأعضاء المطبخ العالمي في غزة، مؤكدًَا أنهم يجب أن يتمتعوا بالحماية.