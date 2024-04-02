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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حماة الوطن: نقف صفا واحدا خلف الرئيس لتثبيت دعائم الجمهورية الجديدة

صدى البلد

قال النائب اللواء طارق نصير أمين  عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ أن تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لولاية رئاسية جديدة يعد بمثابة انطلاقة نحو الجمهورية الجديدة التي تبنى ولا تهدم تجمع ولا تفرق وتذيب الفوارق بين المواطنين وتعمل لصالح الوطن والمواطن.

وأكد اللواء طارق نصير أن ماشاهدتة مصر من إنجازات خلال فترة العشر سنوات الماضية على كافة الأصعدة يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن مصر تحت قيادة الرئيس السيسي قادرة على عبور جسر الأزمات وان تتبوأ المكانة اللائقة لها بين الأمم.


وأضاف نصير أن المرحلة القادمة ستكون بمثابة تحقيق العوائد والأرباح بما قامت به الدولة المصرية من مشروعات تنموية واستثمارية واقتصادية مختلفة


وأشاد اللواء طارق نصير على ما اكدة الرئيس السيسي في كلمته داخل مجلس النواب على استكمال مسيرة بناء الوطن وتحقيق تطلعات الأمة المصرية العظيمة في بناء دولة حديثة ديمقراطية ومتقدمة لصون وحماية أمن مصر القومي.


وشدد نصير على أن الرئيس السيسي منذ توليه سدة الحكم كان حريصا على بناء دعائم الجمهورية الجديدة التي تضع في أولوياتها حياة كريمة لكل المواطنين


وأكد نصير ونحن نتطلع لمرحلة جديدة من عمر الوطن تحمل آمالا وطموح وأحلام المصريين نجدد العهد للوقوف صفا واحدا خلف قيادتنا الحكيمة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية لبناء مصر الحديثة.

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