تيسير حركة المواطنين.. التنمية المحلية تتابع تنفيذ الخطة الاستثمارية بالغربية

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة الغربية، في تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة والتي تتضمن رصف الطرق وتجميل الميادين وتحسين البيئة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية وتنفيذا لتكليفات السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين ورصف الطرق ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.



أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الاستمرار في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في جميع الأحياء والمدن؛ من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين.

جاء ذلك خلال متابعة أعمال رصف وتطوير، شارع داير الناحية بقرية كفر عصام بطول ١١٠٠ متر وعرض ٦ أمتار، حيث يتم أعمال قطع الاسفلت بالشارع.

1000108228

1000108227