عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تيسير حركة المواطنين.. التنمية المحلية تتابع تنفيذ الخطة الاستثمارية بالغربية

رصف الطرق بالغربية
رصف الطرق بالغربية

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة الغربية، في تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة والتي تتضمن رصف الطرق وتجميل الميادين وتحسين البيئة. 

يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية وتنفيذا لتكليفات السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين ورصف الطرق ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.


أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الاستمرار في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في جميع الأحياء والمدن؛ من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين.

جاء ذلك خلال متابعة أعمال رصف وتطوير، شارع داير الناحية بقرية كفر عصام بطول ١١٠٠ متر وعرض ٦ أمتار، حيث يتم أعمال قطع الاسفلت بالشارع.

1000108228
1000108228
1000108227
1000108227
1000108229
1000108229
التنمية المحلية محافظة الغربية الخطة الاستثمارية رصف الطرق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى بكري يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الحكومة بعد تنصيب السيسي رئيسا

زيادة جديدة لـ22 مليون مواطن.. هدية السيسي في حفل التنصيب للمصريين.. تفاصيل

قلق في القلعة الحمراء| الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزانى

مفاجأة.. الأهلي يرفض الحصول على 500 ألف دولار نظير مواجهة الزمالك بالسعودية

اختلس 6 شيكات.. إحالة رئيس مجلس إدارة شركة بترول شهيرة للجنايات| خاص

هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت

تنبأ بموته.. القصة الكاملة لرحيل أحمد عزت بطل تعويم السفينة إيفرجيفين

أسبوع كامل.. موعد إجازة عيد الفطر للموظفين بالقطاعين| احسب عدد أيامك

موضوعات متعلقة

التنمية المحلية تتابع جهود الفيوم لتسريع العمل وتذليل المعوقات بمشروعات حياة كريمة

ترشيحاتنا

لماذا لا يدخل الله جميع الخلق الجنة؟.. شيخ الأزهر: كلام أحلام

من أجل شعوب المنطقة.. السعودية تبحث تعزيز التعاون مع مختلف دول العالم

كيفية عمل فيش جنائي لتأشيرة العمل بدولة الكويت

بوريل: الاتحاد الأوروبي ليس في حالة حرب ولن يكون كذلك

قناة العربية: لم نبلغ رسميا بوقف عملنا في السودان

قائمة منتخب الصالات فى كأس الأمم الأفريقية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير| ابتعد عن هذه الأدوية في السحور.. تسبب الجوع الشديد

صدفة الحلقة 23.. رشدي الشامي يتحالف مع غادة لقتـ ل عصام السقا

نصف مبيعات تسلا من السيارات الصينية.. تفاصيل

بعد الإقبال الكثيف على شرائها.. تأخير تسليم سيارة شاومي الكهربائية 7 شهور

فيديو

موعد صلاة العيد ومدة الإجازة

العالم الهولندي يثير الجدل من جديد

تطور جديد بأزمة اللاعب أحمد رفعت

سر جهاز يلازم أحمد رفعت لمدة عام.. ما قصته؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ