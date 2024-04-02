عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عايشة في أوضة أنا وعيالي.. حياة كريمة تمنح مبلغا ماليا لسيدة تعيل أبناءها

حياة كريمة
حياة كريمة

خصّص برنامج "حياة كريمة" المذاع على قناة "دي إم سي" فقرة في حلقة اليوم عن سيدة تنازلت عن كل ما فى يديها لسيدة أخرى غريبة عنها فى الشارع.

 

وقالت السيدة إنها فى عمر ال54 عاما ولديها ابن وابنة، وكانت تعمل سابقا ومنزلها مكون من غرفة نوم واحدة، معقبة: “رسالتي فى الحياة هي عيالي ومش خايفة من بكرا وعندي أمل ونفسي إبني يبقي مهندس وهمي هو ولادي وملهومش حد غيري.. ومعايا 80 جنيه دلوقتي".

 

وقام برنامج “ حياة كريمة” بإعطاء السيدة مبلغ مالي يقدر ب500 جنيه.

والمفاجأة هي إعطاء السيدة هذا المبلغ لتعطيهم لسيدة أخري لا تعرفها فى الشارع.

 

ثم تابعها البرنامج، وقام بتكريمها بميدالية لأبطال حياة كريمة وإعطائها مبلغ 50 ألف جنيه.

حياة كريمة برنامج “ حياة كريمة” أبطال حياة كريمة اخبار توك شو توك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى بكري يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الحكومة بعد تنصيب السيسي رئيسا

زيادة جديدة لـ22 مليون مواطن.. هدية السيسي في حفل التنصيب للمصريين.. تفاصيل

مفاجأة.. الأهلي يرفض الحصول على 500 ألف دولار نظير مواجهة الزمالك بالسعودية

قلق في القلعة الحمراء| الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزانى

أسبوع كامل.. موعد إجازة عيد الفطر للموظفين بالقطاعين| احسب عدد أيامك

اختلس 6 شيكات.. إحالة رئيس مجلس إدارة شركة بترول شهيرة للجنايات| خاص

تنبأ بموته.. القصة الكاملة لرحيل أحمد عزت بطل تعويم السفينة إيفرجيفين

لو قبضك 900 جنيه| احصل على نصف مليون جنيه بصورة البطاقة.. سدد على 10 سنوات

ترشيحاتنا

الوصل يتأهل لنصف نهائي كأس الإمارات بالفوز على الجزيرة 3-0

مظاهرة إسرائيلية بقيادة عائلات الرهائن تتوجه إلى منزل نتنياهو

اليوم العالمي لطيف التوحد.. التضامن تضيء مبناها في العاصمة الإدارية باللون الأزرق

تحرك مهم من الحكومة قبل إجازة العيد.. مدبولي يتابع توفير الاحتياجات البترولية

لعنة غزة تحل على إسرائيل.. ارتفاع العجز المالي بسبب زيادة الانفاق الأمني

حبس عصابة سرقة المنازل في الطالبية والهرم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير| ابتعد عن هذه الأدوية في السحور.. تسبب الجوع الشديد

صدفة الحلقة 23.. رشدي الشامي يتحالف مع غادة لقتـ ل عصام السقا

نصف مبيعات تسلا من السيارات الصينية.. تفاصيل

بعد الإقبال الكثيف على شرائها.. تأخير تسليم سيارة شاومي الكهربائية 7 شهور

فيديو

لجأت إلى حقن التخسيس.. صابرين تكشف سر خسارتها الوزن

موعد صلاة العيد ومدة الإجازة

العالم الهولندي يثير الجدل من جديد

تطور جديد بأزمة اللاعب أحمد رفعت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ