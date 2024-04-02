عايشة في أوضة أنا وعيالي.. حياة كريمة تمنح مبلغا ماليا لسيدة تعيل أبناءها

خصّص برنامج "حياة كريمة" المذاع على قناة "دي إم سي" فقرة في حلقة اليوم عن سيدة تنازلت عن كل ما فى يديها لسيدة أخرى غريبة عنها فى الشارع.

وقالت السيدة إنها فى عمر ال54 عاما ولديها ابن وابنة، وكانت تعمل سابقا ومنزلها مكون من غرفة نوم واحدة، معقبة: “رسالتي فى الحياة هي عيالي ومش خايفة من بكرا وعندي أمل ونفسي إبني يبقي مهندس وهمي هو ولادي وملهومش حد غيري.. ومعايا 80 جنيه دلوقتي".

وقام برنامج “ حياة كريمة” بإعطاء السيدة مبلغ مالي يقدر ب500 جنيه.

والمفاجأة هي إعطاء السيدة هذا المبلغ لتعطيهم لسيدة أخري لا تعرفها فى الشارع.

ثم تابعها البرنامج، وقام بتكريمها بميدالية لأبطال حياة كريمة وإعطائها مبلغ 50 ألف جنيه.