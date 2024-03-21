حياة كريمة تمنح مبلغا ماليا لصيدلي يوزع الأدوية مجانا .. شاهد

خصّص برنامج "حياة كريمة" المذاع على قناة "دي إم سي" فقرة في حلقة اليوم عن صيدلي يقوم بتوزيع الأدوية على الفقراء مجانا .

وأوضح الصيدلي رامي فتح الله ، أنه بدأ المبادرة من ٧ سنوات في مدينة إمبابة ، وهو يعمل في مجال الأدوية والصيدلة منذ ١٣ عاما .

وتابع الصيدلي رامي فتح الله ، أن الفكرة تقوم على توزيع الدواء الزائد في البيوت على المحتاجين .

وقام برنامج " حياة كريمة " بدعم الفكرة ومنحه ٣٠ ألف جنيه كمبلغ مالي لدعم الفكرة وتوسيع نشاطها .

▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/SFTzBW5aQZQRkXbV/?mibextid=21zICX