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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يكرم 84 فائزا ويسلم رحلتي عمرة بأكبر مسابقة لحفظ القرآن الكريم

محافظ الغربية
محافظ الغربية

كرم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ٨٤ فائزا في أكبر مسابقة لحفظ القرآن الكريم في الغربية أقامها حزب مستقبل وطن بمشاركة ٣٠٠٠ متسابق بمركز ومدينة قطور، برعاية النائب محمد عريبي امين عام محافظة الغربية بحزب مستقبل وطن ، والاستاذ محمد ابو ريه امين حزب مستقبل وطن بقطور ، بحضور العقيد فارس الأشوح،  الدكتور ياسر الجندي، لفيف من قيادات حزب مستقبل وطن.

 

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وأعرب محافظ الغربية عن سعادة البالغه بحضور هذا الحفل لحزب مستقبل وطن مقدما شكره للحزب و كرم محافظ الغربية ٨٤ حافظا لكتاب الله -عز وجل- وسلم سلمى رضا ربيع بن تاجي من قرية صرد و وفاء محمد عبد السلام حو من قريه ابو جندي المركزان الأول والثاني رحلتي عمره، كما كرم المحافظ الطفلة شفاء الاشوح اصغر حافظة لكتاب الله وعدد من الأطفال من حفظة القران الكريم في مركز قطور .

 

وفي كلمته هنأ محافظ الغربية الحضور بمناسبة هذه الليلة المباركة إحدى ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك اعادة الله علينا بالخير والبركة وعلي مصرنا الغالية بكل خير.

 

وقال المحافظ في كلمته نهنئ أنفسنا ونهنئ الشعب المصري والأمة العربية بل والعالم أجمع بتنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لولاية رئاسية ثالثة في حفل مهيب تابعة العالم أجمع وبداية لجمهورية جديدة نتمنى لها مزيدا من الإنجازات والنجاحات والريادة في المنطقة العربية، وكلنا نردد دائما مصر أم الدنيا  وهتبقى قد الدنيا بالجيش والشعب العظيم.

 

وهنأ محافظ الغربية أولياء أمور حفظة القرآن الكريم وأبناء المحافظة من حفظة القران، وأضاف رحمي أنه لمدعاة للفخر أن يكون في مراكز محافظة الغربية المختلفة أكثر من حفل لتكريم حفظة القرآن، مؤكدا أن لا شيء أفضل من القران الكريم يمكن أن يبني عليه الإنسان ويعلم أبنائنا الأخلاق الحميدة وتعاليم الدين الذي كن خلاله سيصبحون أفرادا قادرين على التحدي ومشاركة الدولة في عجلة التنمية والبناء مشيرا أن الجمهورية الجديدة تقوم على أفراد لديهم ولاء وانتماء لوطنهم، تعليم جيد، صحة جيدة، ثقافة جيدة، ليحملوا الرايه ويشاركو الدوله في البناء في المرحله المقبله.
مختتما كلمته بتهنئة مركز قطور على أبنائه حفظة القران الكريم تحيا مصر. 

واختتم الحفل بإهداء درع تذكاري لمحافظ الغربية تقديرا لجهوده المبذولة. 

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