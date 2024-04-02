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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استاذ بجامعة طنطا يكشف عن أحدث مشروع لتطوير البنية التحتية بالكليات

لقاء عميد كلية التربية
لقاء عميد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا الاسبق

أكد الدكتور علاء حلويش الاستاذ بجامعة طنطا وعميد كلية التربية الرياضية الاسبق أنه شارك في وضع دراسة متطورة تستهدف رفع كفاءة نظم التعليم ومحاوره التكنولوجية علي مستوي كليات جامعة طنطا ومختلف الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية.

وأضاف: "أن اعمال التطوير الهادفة والخبرات التي توارثتها خلال فترة عملي في جامعات دولة الإمارات العربية المتحدة حاولت الاستفادة منها في تطوير كلية التربية الرياضية وسائر كليات جامعة طنطا وغيرها " .

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جاء ذلك خلال لقاء وحوار صحفي أجرتها "صدي البلد" للوقوف علي نماذج وأليات التطوير والمحاكاة الإنسانية التي أسسها عميد كلية التربية الرياضية الاسبق منذ عام 2018 م حتي 2024م من أجل النهوض بكافة خطط برامج كليات جامعة طنطا وعدد من الكليات التابعة للجامعات والمعاهد التطبيقيه والأهلية والخاصة .

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وتابع "حلويش" قائلا "الحمد لله كان لنا دور إيجابي في مجال الاستثمار الرياضي بتنظيم اول سوبر اماراتي بين النادي الاهلي المصري ونادي الجزيرة الإماراتي فضلا عن توقيع بروتوكولات بين كلا الجانبين تستهدف تعميق العلاقات الاستثمارية في السوق الرياضي وغيره " .

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وتحدث "حلاويش " عن لقاءه بالدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا الاسبق عام 2018 م والمشاركة في استضافته للتوقيع برتوكول مع عدد من الجامعات وعلي رأسها الجامعة الأمريكية خلال زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة من أجل رفع كفاءة تدريب الباحثين من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا خلال الفترة الجارية .

وأوضح "حلويش" أنه عرض خطة متقدمة علي الجهات المعنية بوزارة التعليم العالي وعلى رئيس الوزراء وهي تستهدف النهوض بكافة محاور الدراسة والبنية التحتية بكليات جامعة طنطا تزامنا مع تعظيم جميع الموارد الاستراتيجية.
 

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وأوضح "حلويش" أنه اثناء فترة توليه عمادة كلية التربية الرياضية وضع  الكلية في المقدمة كي تكون رائدة فى تنفيذ مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي وآخرها مبادرة اتحضر للأخضر، مشيرا إلى أن مبادرة الاسكوتر داخل جامعة طنطا تعد حدثا لأول مرة على مستوى الجامعات المصرية.

كما أوضح  أن تلك المبادرة صديقة للبيئة تنفيذا لمبادرة الرئيس السيسي "اتحضر للأخضر" داخل جامعة طنطا وأول مرة على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أنها ستخدم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بمقابل زهيد يتراوح ما بين جنيه إلى 2 جنيه مما يؤدى إلى الاستغناء عن السيارات داخل مجمع الكليات وبالتالي ستكون البيئة خالية من أي ملوثات.

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وتابع "حلويش " أن استخدام الاسكوتر يسهم فى تنمية العديد من القدرات الحركية لمستخدميه خلال فترة التشغيل.

واشار "حلويش" إلي توصله إلي دراسة جدوى للاستفادة  من الطاقة الشمسية وجعلها مصدرا للكهرباء بالكلية فضلا عن تعميمها بسائر الكليات والجامعات المصرية.

جدير بالذكر  أن أحد رواد السوشيال ميديا نشر عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فيديو لـ الدكتور علاء حلويش، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا في وقت سابق أثناء اشتراكه في مبادرة قادرون باختلاف مع أحد الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

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كما شوهد في وقت سابق وهو يؤدي بعض الحركات من رياضة الكاراتيه، وبجانبه أحد الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقدم الثنائي عرضا لرياضة الكاراتية وسط هتافات عالية وتشجيع من قبل الجمهور، ونال الفيديو إعجاب عدد كبير من رواد السوشيال ميديا.

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