رئيس جامعة طنطا: نحرص على دعم وتشجيع الطلاب المبتكرين وتأهيلهم للمسابقات الدولية

أكد رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود زكي اليوم الخميس حرص الجامعة على دعم وتشجيع الطلاب الموهوبين والمبتكرين وتأهيلهم وتنمية مهاراتهم للمشاركة فى المسابقات المحلية والدولية.



جاء ذلك خلال تقديم رئيس جامعة طنطا التهنئة لطلاب برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي وقسم هندسة الحاسبات والتحكم بكلية الهندسة جامعة طنطا لفوزهم بالمركز الثاني بمسابقة(Google Solution" challenge hackathon Egypt" النسخة المحلية من المسابقة الدولية ( Google solution challenge ) التي استضافتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة بمشاركة العديد من الجامعات المصرية.



ومن جانبه ..قال الدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة إن الجامعة حريصة على توفير كافة أشكال الدعم لهم .. مؤكدا أهمية هذه المسابقة بمجال الذكاء الاصطناعي لما له من أهمية كبيرة، خاصة في ظل التطور الكبير الذي يشهده المجال، وتأثيره الكبير علي نمط الحياة وأنواع الوظائف في المستقبل القريب موجها الشكر لمشرفي المشروع.

