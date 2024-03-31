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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقليد سنوي.. محافظ الغربية يشارك في حفل الإفطار الجماعي لمؤسسة الفلك

محافظ الغربية
محافظ الغربية

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته مؤسسة الفلك الخيرية لدعم أطفال متلازمة داون للعام الثاني على التوالي، وذلك برعاية نيافة الحبر الجليل الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، وبحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء صلاح نبيل رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، الإعلامي أحمد شوبير ، الفنان محمد ثروت ،لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية من أبناء محافظة الغربية .

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وفي كلمته قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية " الشكر لله عز وجل على نعمة التي لا تحصى وعلى نعمة مهارات الأطفال الذين شهدناهم اليوم و الشكر والتقدير  الازلي لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤسس الجمهورية الجديدة الذي يهتم بكل فرد في المجتمع واهتمامه بأبطال ذوي الهمم الذي يدل على تقديره الكامل للأبطال، كما وجه الشكر لنيابة الانبا بولا على الدعوة الكريمة التي سعدنا بها ولتواجدنا وسط كوكبه كبيره من القيادات العسكرية والتنفيذية والرياضية والإعلامية وأبناء الغربية الذين يرفعون اسمها في كل مكان ورجال الاعمال وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.

واعرب المحافظ عن سعادته البالغة بالمواهب الخاصة بأبطال ذوي الهمم الذي شاهدها اليوم كما اعرب عن سعادته لحرص الابطال على تحية العلم في كل صباح لقيمة علم مصر الكبيرة .

واكد المحافظ ان مصر بلد عظيمة من حيث الحضارة والموقع والتاريخ والاهل وهي بلد ليس لها مثيل في العالم فيجب ان نفخر جميعا ان لدينا حضارة ونيل وموارد طبيعية وبشريه . 
واشار المحافظ ان اهل مصر مسلمين ومسيحين جميعهم يدا واحدة، وأضاف ان رمضان هذه السنه جاء مختلفا ومميزا فحمل معه العديد من الاحتفالات الازهر وانتصارات العاشر من رمضان وعيد الام، واليوم بذوي الهمم.

وقال رحمي أشعر بالفخر كوني مصري، أجلس اليوم بين مصريين جمعهم صيام رمضان والصيام الكبير، وبين ملائكة متلازمة داون الذين نجتمع اليوم معهم لنفرح سويا بمواهبهم المبهرة .

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ووجه الأنبا بولا كلمة شكر  لله قائلا " الحمد لله الذي جمعنا اليوم في هذه الأيام المباركة والتي تجمع صيام شهر رمضان مع الصوم الكبير للأقباط، شكر لله الذي جمعنا حول هدف مقدس وهو خدمة ملائكة متلازمة داون".

كما وجه الحبر الجليل كلمة شكر لكل من شارك في نجاح هذا المشروع وعلى رأسهم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الذي ظل يتابع ويدعم بشكل دوري المشروع لتلبية كافه احتياجات الابطال.

وعلى هامش الاحتفال تم عرض فيلم وثائقي عن مبنى الفلك وتقديم عدة فقرات من ابطال الفلك إلى جانب التقاط الصور التذكارية مع الأطفال وذويهم وتفقد معرض المنتجات الذي نفذته المؤسسة.

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