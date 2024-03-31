محافظ الغربية يتابع تجهيزات عيادة بسيون الشاملة والجميزة الجديدة

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، التجهيزات الجارية بعيادة بسيون الشاملة الجديدة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، حيث تم الانتهاء من كافة أعمال التشطيبات الخاصة بالعيادة طبقا لمعايير الكود المصري للمنشآت الطبية، كذلك تم الانتهاء من أعمال الحماية المدنية وأعمال التراخيص الخاصة بها.

تتكون العيادة من 3 أدوار علوية وأرضي وبدروم على مساحة 360 م2 وبتكلفة إجمالية 16,8 مليون جنيه، ويتكون الدور الأرضي من 11 غرفة (للكشف، للأشعة، للعلاج الطبيعي، العظام، موجات صوتية وأمن وأرشيف) الدور الأول عبارة عن 10 غرف (معمل، أسنان، صيدلية رئيسية، غرف كشف) الثاني عبارة عن 20 غرفة (كشف وتعقيم).

أشار المحافظ أن الهدف من مشروع عيادة بسيون الشاملة الجديدة هو التوسع في تقديم الخدمة الطبية بشكل يليق بمواطني المحافظة وفقا لمعايير الاعتماد والجودة (وذلك نظرا لتهالك مبنى عيادة الشهيد أيمن الفتى ببسيون)، تقديم خدمات جديدة (مركز سكر- خدمه عملاء- جراحه أطفال- تركيبات الأسنان- اشعه موجات صوتية- اشعه عادية- روماتيود ‏ العلاج الطبيعي- الغدد الصماء)، زيادة عدد الأطباء في التخصصات المتوفرة حاليا وذلك باستحداث التعاقد مع أطباء الجامعات للارتقاء بالخدمة الطبية (تخصصات الباطنة العامة والمسالك والعظام والنفسية والعصبية والصدروالجلدية والرمد والكلى).

تقدم العيادة الجديدة الخدمات المقدمة من عيادتي الشهيد أيمن الفتى ببسيون وصحة مدرسية بسيون بمتوسط تردد شهري ‎10‏ آلاف مواطن.



وتقدم العيادة الخدمة الطبية للأطفال دون السن المدرسي والمواليد وطلاب المدارس والبالغ عددهم 11885 مواطنا بالإضافة إلى المرأة المعيلة والقوى العاملة والمعاشات والأرامل والبالغ عددهم 35457 مواطنا.

كما تابع المحافظ التجهيزات الجارية بعيادة الجميزة الجديدة (تحت الإنشاء) وجاري الانتهاء من كافة اعمال التشطيبات الخاصة بالعيادة طبقا لمعاير الكود للمنشأت الطبية وتتكون العيادة من ٤ ادور علويه وارضي على مساحة ٢٧٠م٢.