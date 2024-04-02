الرئيس الفلسطيني يطمئن على صحة عمرو الليثي.. تفاصيل

تلقى الإعلامي الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة دول التعاون الإسلامي، اليوم، مكالمة هاتفية، من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، للاطمئنان على حالته الصحية بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرا، على إثر سقوطه وإصابته أثناء تسجيل إحدى حلقات" واحد من الناس" مع العمال في رمضان.

ومن جانبه، أعرب دكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة دول التعاون الإسلامي، للرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، عن تقديره وشكره وامتنانه لسؤال الرئيس الفلسطيني وحرصه على الاطمئنان على حالته الصحية.