كفر الشيخ.. رفع التشوينات وتسوية وتمهيد الطرق بمركز بيلا

تابع أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، الحملات اليومية التى تنظمها الوحدات المحلية بالقرى التابعة لمركز بيلا وجهاز النظافة وإدارة الكهرباء بالمدينة، فيما يخص الحالة العامة للنظافة والاشغالات والإنارة، وذلك بهدف الارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية بالمدينة والقرى التابعة لمركز بيلا، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وفي هذا السياق، قامت الوحدات المحلية بقرى مركز بيلا، بأعمال رفع القمامة والمخلفات من نقاط تجميعها ونقلها إلى المقالب الوسيطة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ومن أجل بيئة صحية ونظيفة، حيث تم رفع المخلفات من نقاط تجميعها من القري الأم والتوابع، كما تم استكمال أعمال تمهيد وتسوية عدد من الطرق والشوارع الرئيسية ورفع التشوينات بقرية إبشان وإزالة المطبات بقرية حاذق، تيسيراً على المارة من المواطنين والمركبات.

وواصل جهاز النظافة بالمدينة، جهوده فى رفع كفاءة منظومة النظافة العامة، وذلك من خلال رفع تراكمات القمامة من الأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية، باستخدام معدات الحملة الميكانيكية ونقلها للمقلب العمومي بالمدينة، وذلك تنفيذاً لخطة مجلس مدينة بيلا للنهوض بمنظومة النظافة ورفع كفاءة الطرق وخلق سيولة مرورية وإضفاء الطابع الجمالى وأيضاً دعم الإنارة العامة.