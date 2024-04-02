"الحشاني" يهنئ رئيس الوزراء الفلسطيني بتشكيل الحكومة واستلام مهامها

أكد رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني، اليوم الثلاثاء على استعداد بلاده لوضع كافة إمكانياتها لخدمة أشقائها الفلسطينيين، ومواصلة العمل مع الحكومة الفلسطينية من أجل تعزيز أواصر الأخوة وتوثيق علاقات التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وجاء تصريح "الحشاني" خلال تهنئته رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى على تشكيل الحكومة الجديدة واستلام مهامها، متمنيا له التوفيق في الاطلاع بمهامه الوطنية بما يخدم الشعب الفلسطيني ويحقق آماله في نيل حريته وتقرير المصير، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأكد الحشاني وقوف تونس الدائم قيادة وشعبا، إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم صموده في وجه عدوان الاحتلال، والتضامن المطلق مع الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه التاريخية المشروعة كاملة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.