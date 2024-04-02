قيادي في حماس: لم يصلنا أي مقترحات رسمية من الوسطاء

قال باسم نعيم عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إنه لم يصل إلى الحركة رسميا أي مقترح من الاحتلال بشأن صفقة تبادل الأسرى في غزة.

وأضاف نعيم في تصريحات صحفية، أن عودة النازحين إلى منازلهم في شمال غزة حق أصيل وليس ورقة تفاوضية.

وأشار عضو المكتب السياسي لحماس، إلى أن مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بشأن إبداء مرونة في التفاوض لا تعبر عن الواقع.

وشدد نعيم أن أي قوة غير فلسطينية تأتي إلى غزة دون توافق وطني سنتعامل معها كقوة احتلال.

وقال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الوفد المفاوض سيعود من القاهرة اليوم بعد تقديم المقترح الجديد، وفي انتظار الرد من حماس، وفق ما أوردت شبكة العربية.

وذكر مكتب نتنياهو: نتوقع من الوسطاء في القاهرة الضغط على حماس لصالح التسوية.

وأضاف ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي "نواصل بذل كافة الجهود اللازمة من أجل الإفراج عن الرهائن وإعادتهم".

وتابع :"الوسطاء بلوروا مقترحا معدلا لحماس للرد عليه ونتوقع منهم العمل للتوصل إلى صفقة".