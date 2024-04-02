عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مسلم: لبست شيفون في خطوبتي عشان مختلف وبحب اللبس الغريب

مسلم
مسلم

علق مطرب المهرجانات مسلم على حبه للملابس الغريبة المثيرة للجدل قائلاً: "كان نفسي في حاجات قبل ما اتشهر، وبقيت مدمن لبس و24 ساعة في زارا، وروحي فيه، وفي حاجات بجيبها من بره، وزارا بجيب منه لبس اجمد من جوتشي وديور، وانا بعشق اللبس، وبشتري ب 200 ألف في الشهر لبس".

وقال مسلم، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "يوم الخطوبة لبست شيفون عشان مختلف وبحب الحاجة الغريبة، وطلعت في حفل العلمين بكروب توب، وبحب الحاجات المجنونة دي والهجوم نجاح، والعرق الصعيدي ده للحاجات التانية، وبحب الموضة لكن عمري ما البس حلق ولا ادق وشم، ولبسي الغريب متطلبات شغلي لكن مش بمشي بيه في الشارع".

مطرب المهرجانات مسلم مسلم أميرة بدر أسرار الإعلامية أميرة بدر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى بكري يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الحكومة بعد تنصيب السيسي رئيسا

زيادة جديدة لـ22 مليون مواطن.. هدية السيسي في حفل التنصيب للمصريين.. تفاصيل

مفاجأة.. الأهلي يرفض الحصول على 500 ألف دولار نظير مواجهة الزمالك بالسعودية

أسبوع كامل.. موعد إجازة عيد الفطر للموظفين بالقطاعين| احسب عدد أيامك

تحرك مهم من الحكومة قبل إجازة العيد.. مدبولي يتابع توفير الاحتياجات البترولية

قلق في القلعة الحمراء| الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزانى

اختلس 6 شيكات.. إحالة رئيس مجلس إدارة شركة بترول شهيرة للجنايات| خاص

تنبأ بموته.. القصة الكاملة لرحيل أحمد عزت بطل تعويم السفينة إيفرجيفين

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يبحث مع نظيره الفلسطيني جهود التوصل لوقف إطلاق النار بغزة

الهلال يضرب الأخدود بثلاثية في دوري روشن السعودي

ظهر فى السوق .. كيف تعرف البطيخ المحقون كيماوي من السليم

حسام وإبراهيم حسن يقدمان التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة أداء اليمين الدستورية

كتائب القسام تعلن استهداف قوة إسرائيلية في دير البلح بغزة

بعد هبوط الدواجن.. هل تنخفض أسعار اللحوم بالأسواق؟ | خبراء يجيبون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكسوف يجذب اهتمام العالم .. 4 أنواع وهذه هي تأثيراته

أبرزهن هدى المفتي ونور.. فنانات يتألقن على السوشيال ميديا|شاهد

السيارات الطائرة أصبحت حقيقة.. شاهد Xpeng الجديدة بتصميم مبتكر

طريقة عمل الكحك الناعم بأقل تكلفة

فيديو

لجأت إلى حقن التخسيس.. صابرين تكشف سر خسارتها الوزن

موعد صلاة العيد ومدة الإجازة

العالم الهولندي يثير الجدل من جديد

تطور جديد بأزمة اللاعب أحمد رفعت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ