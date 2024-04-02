مسلم: لبست شيفون في خطوبتي عشان مختلف وبحب اللبس الغريب

علق مطرب المهرجانات مسلم على حبه للملابس الغريبة المثيرة للجدل قائلاً: "كان نفسي في حاجات قبل ما اتشهر، وبقيت مدمن لبس و24 ساعة في زارا، وروحي فيه، وفي حاجات بجيبها من بره، وزارا بجيب منه لبس اجمد من جوتشي وديور، وانا بعشق اللبس، وبشتري ب 200 ألف في الشهر لبس".

وقال مسلم، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "يوم الخطوبة لبست شيفون عشان مختلف وبحب الحاجة الغريبة، وطلعت في حفل العلمين بكروب توب، وبحب الحاجات المجنونة دي والهجوم نجاح، والعرق الصعيدي ده للحاجات التانية، وبحب الموضة لكن عمري ما البس حلق ولا ادق وشم، ولبسي الغريب متطلبات شغلي لكن مش بمشي بيه في الشارع".