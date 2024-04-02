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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

«مسلم»: السبكي رفض يسلم عليا وقاللي يلا يبني على اسكندرية مبنساعدش حد هنا|فيديو

مسلم
مسلم

كشف مطرب المهرجانات مسلم ، عن موقف سيئ جمعه بالمنتج أحمد السبكي قائلاً: "كنت صغير ونزلت القاهرة رحت للسبكي، دخلت سلمت ورفض السلام عليا، وبصلي من فوق لتحت وقالي يلا ياابني على اسكندرية مبنساعدش حد هنا، ومشيت من الدقي لصلاح سالم بعيط ومنهار، لكن بشكره دلوقتي لانه اداني طاقة وغل للشغل، ووصلت للي بحلم بيه بس عمري ما انسى الموقف ده، وطلب أشتغل معاه في حاجة ورفضت، وابنه كريم صاحبي وعندي اغنية في فيلم شقو، وفيه دور جايلي وفيه نجوم كبيرة زي ماجد الكدواني وعمرو عبد الجليل".

وقال مسلم، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "عمري ما اتخانقت مع بيكا وشاكوش وعمر كمال، وكانوا ناجحين مع بعض لكن دلوقتي خلاص عشان مطوروش من نفسهم، كانوا بيعملوا الموسيقى واحدة وبيغيرو الصوت بس مفيش جديد، مفيش سكة جديدة، اللي نجح ويجز وعفرتو انهم عملوا سكة جديدة، وطوروا ولما كنت في حفلاتهم لقيت ناس سنها كبير في الحفلة". 
 

مطرب المهرجانات مسلم مسلم أسرار أميرة بدر الإعلامية أميرة بدر

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